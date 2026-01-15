Alemania creció un 0,2% en 2025, después de dos años consecutivos en recesión

El sector manufacturero en Alemania registró, en 2025, una caída del valor añadido bruto ajustado a precios del 1,3%, encadenando así su tercer año consecutivo de descenso. Según detalló la Oficina Federal de Estadística (Destatis), este retroceso afectó de forma significativa a sectores como la industria automotriz y la fabricación de maquinaria, los cuales se han enfrentado a una competencia más intensa en los mercados internacionales. Estas cifras se producen justo cuando Alemania alcanzó una modesta expansión económica, logrando un crecimiento del 0,2% en 2025 y poniendo fin a dos años seguidos de contracción.

De acuerdo con el análisis publicado por Destatis, el producto interior bruto alemán rompió la tendencia negativa tras haberse reducido un 0,5% en 2024 y un 0,9% en 2023. Ruth Brand, presidenta del organismo, atribuyó esta recuperación principalmente al mayor gasto tanto de los hogares como del Estado. Brand señaló además que persisten desafíos para la economía, como el descenso continuado de las exportaciones, impactadas por el incremento de aranceles por parte de Estados Unidos, la fortaleza del euro frente a otras monedas y la expansión de la competencia procedente de China.

El sector de la construcción también continuó bajo presión durante 2025 en Alemania. El valor añadido bruto ajustado a precios dentro de esta rama cayó un 3,6%, lo cual vino acompañado por un aumento en la cifra de insolvencias empresariales. Los altos precios en materiales y servicios del sector influyeron de forma negativa en el ritmo de construcción y en la cantidad de proyectos terminados, según informó Destatis. Sin embargo, en la ingeniería civil se apreció una leve mejoría en comparación con el ejercicio anterior, especialmente en obras destinadas a la construcción y mantenimiento de infraestructuras como carreteras, líneas ferroviarias y redes eléctricas.

En cuanto al sector servicios, el panorama fue desigual. Destatis registró descensos en el valor añadido bruto ajustado a precios de los servicios empresariales, del 0,8%, y de los servicios de entretenimiento, del 0,3%. Mientras tanto, otras ramas lograron mejorar sus resultados: los segmentos de comercio, transporte, alojamiento y restauración avanzaron un 1,2%, con especial protagonismo del sector minorista.

Respecto a la demanda interna, los datos de Destatis señalan que el gasto en consumo final de los hogares aumentó un 1,4% ajustado a precios, y el consumo público se incrementó un 1,5%. Estas cifras respaldan la idea de que el impulso principal para la economía alemana en 2025 provino del sector privado y del gasto gubernamental, en contraste con la debilidad de las inversiones y las dificultades en el comercio internacional. La formación bruta de capital fijo descendió un 0,5% en términos interanuales.

El desempeño del comercio exterior fue dispar durante el año. Según el informe de Destatis, las exportaciones germanas sumaron una nueva baja del 0,3% —la tercera anual consecutiva—, reflejo del entorno adverso para las ventas externas. En contrapartida, las importaciones revirtieron dos años de resultados negativos con una subida notable del 3,6%. Destatis calificó a 2025 como “un año turbulento para el comercio exterior alemán”.

En materia laboral, la economía alemana sostuvo un nivel de empleo estable, con aproximadamente 46 millones de personas ocupadas en promedio durante 2025, una cifra similar a la del año anterior. El informe enfatizó que la tendencia de crecimiento en la ocupación, que se había mantenido casi ininterrumpida desde 2006 —con excepción del año 2020 por la pandemia—, se desaceleró notoriamente desde inicios de 2024 y permaneció estancada en 2025.

En el plano fiscal, los presupuestos de los distintos niveles de gobierno —central, estatales, locales y cajas de seguridad social— cerraron 2025 con un déficit financiero combinado de cerca de 107.000 millones de euros. Esta cifra representa una reducción de casi 8.000 millones respecto al déficit registrado en 2024, cambio que Destatis relacionó con un incremento de los ingresos públicos del 5,8%, superior al alza del 5,1% en el gasto público. Medido sobre el PIB a precios corrientes, que aumentó un 3,3% en 2025, el déficit financiero alcanzó el 2,4%, situándose por debajo del 2,7% observado en 2024 y manteniéndose bajo el límite del 3% que establece el Pacto Europeo de Estabilidad y Crecimiento.

El peso del gasto público sobre el PIB ascendió al 50,3% en 2025, superando ese umbral por primera vez desde los años de crisis sanitaria de 2020 y 2021. De acuerdo con Destatis, este aumento señala el rol sostenido del sector público en la economía durante el año, particularmente en un contexto marcado por una inversión privada menos activa y un comercio exterior afectado negativamente por factores globales.

En lo que respecta a la inversión, Destatis precisó que la formación de capital fijo en maquinaria, equipo y construcción se mantuvo por debajo de los niveles alcanzados el año anterior. El organismo posicionó esta debilidad como uno de los factores limitantes para lograr una recuperación económica más robusta, en paralelo a la persistencia de caídas en la actividad de sectores tradicionalmente motores de la economía alemana como la manufactura y la construcción.

“Tras dos años de recesión, la economía alemana recuperó ligeramente la senda del crecimiento”, sostuvo Ruth Brand a través de las declaraciones recogidas por Destatis. Sin embargo, la funcionaria subrayó que el avance se explica, en gran medida, por los aumentos en el consumo privado y estatal, mientras que la inversión y las exportaciones continúan mostrando signos de deterioro en un entorno internacional desafiante tanto para los productores como para los exportadores. Destatis concluyó que, a pesar de haber dejado atrás el periodo recesivo en términos técnicos, persiste una marcada debilidad estructural en los principales motores de la economía alemana.