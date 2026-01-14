VÍDEO: Trump reclama a la OTAN que urja a Dinamarca a rechazar la presencia china y rusa en Groenlandia y el Ártico

La solicitud al secretario de Estado Marco Rubio y al vicepresidente JD Vance de incluir en su agenda una reunión con una delegación de Dinamarca en la Casa Blanca puso en primer plano la preocupación estadounidense sobre la creciente actividad militar de China y Rusia en Groenlandia y el Ártico. De acuerdo con Europa Press, las autoridades estadounidenses mostraron su interés en abordar de forma directa con representantes daneses sus propuestas para incrementar el control norteamericano sobre la isla ártica.

Según informó Europa Press, el miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó públicamente a la OTAN a ejercer presión sobre Dinamarca para que limite el acceso a Rusia y China en Groenlandia y en la región ártica. Trump expresó en redes sociales que la alianza atlántica debía comunicarse con Dinamarca para exigir la expulsión de fuerzas militares rusas y chinas de la zona. El presidente estadounidense hizo referencia a informes de inteligencia elaborados en Dinamarca en los que se documenta la intensificación de la presencia militar de ambos países en Groenlandia y el Ártico.

El mandatario estadounidense insistió en que solo Estados Unidos está en condiciones de garantizar la seguridad de Groenlandia, descartando que las autoridades danesas o groenlandesas puedan cumplir esa función. Utilizó, según Europa Press, una expresión irónica vinculada a los tradicionales trineos tirados por perros en la región, comparándolo con la capacidad de Estados Unidos de asumir un control efectivo en términos de defensa y seguridad nacional.

Trump reiteró su postura al afirmar públicamente que “Estados Unidos necesita Groenlandia como parte de su seguridad nacional”, y a su vez sugirió que la OTAN desempeñe un papel de liderazgo en la tarea de asegurar el control estadounidense sobre la isla. Europa Press detalló que el encuentro entre la delegación danesa, Rubio y Vance buscaba tratar de manera presencial la posición norteamericana ante las aspiraciones respecto al territorio ártico.

Por parte del gobierno danés, el ministro de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, explicó que el diálogo con Estados Unidos se llevaría a cabo “cara a cara” para discutir directamente las pretensiones estadounidenses sobre Groenlandia. Mientras tanto, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, explicó que la postura de su país y del gobierno de Groenlandia se mantiene unida en rechazar cualquier intento de anexión por parte de Washington, confirmando la oposición a los planes estadounidenses.

Europa Press indicó que esta situación sucede en el marco de reportes de los servicios de inteligencia daneses que advierten una intensificación de la presencia militar de China y Rusia en el área de Groenlandia y en todo el Ártico, lo que insta a Washington a elevar la presión diplomática y estratégica sobre Copenhague a través de la OTAN. La administración Trump considera que la presencia de potencias rivales en una región clave para los intereses militares y geopolíticos de Estados Unidos representa un desafío directo al dominio atlántico.

En este contexto, el intercambio entre ambos países ocurre al tiempo que aumentan los contactos diplomáticos y la discusión sobre el futuro del control estratégico en el Ártico. La Casa Blanca concentra sus esfuerzos en asegurar un mayor protagonismo estadounidense en la zona ante la competencia internacional y las crecientes tensiones vinculadas a la influencia rusa y china.