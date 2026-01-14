Veo ya genera vídeos en formato vertical para YouTube Shorts y TikTok

La compatibilidad con el formato vertical de vídeo, esencial para su distribución en plataformas sociales, constituye una de las actualizaciones recientes del generador de vídeos Veo de Google, tal como reportó la propia compañía. Esta funcionalidad responde a la popularidad creciente del contenido vertical en espacios digitales como YouTube Shorts, TikTok e Instagram, facilitando la creación de material que se visualiza en pantalla completa en dispositivos móviles y evitando pérdidas de calidad derivadas de los recortes automáticos.

Google detalló en su blog que Veo 3.1, la nueva versión del sistema, no solo permite la generación nativa de vídeos en formato vertical 9:16, sino que introduce mejoras en la calidad general de los resultados. Según comunicó la compañía, la herramienta integra una tecnología de escalado capaz de producir vídeos en resolución de 1.080p y hasta 4K, lo que le confiere utilidad tanto para usuarios particulares como para quienes trabajan en ámbitos profesionales y empresariales.

El medio de comunicación del propio Google especificó que, en esta versión, Veo se apoya en la característica "Ingredientes a vídeo", que suministra indicaciones y utiliza imágenes como elementos base para la composición de los vídeos. Esta dinámica facilita la combinación de recursos y mejora el proceso de generación automatizada de contenido audiovisual, permitiendo resultados que, según la firma, son “más expresivos y creativos, incluso con indicaciones sencillas”.

Con la integración de estas actualizaciones, los diálogos y narraciones muestran una mayor riqueza y variedad. El comunicado compartido por Google señala que la coherencia visual en la apariencia de los personajes se mantiene durante todo el vídeo. Esto representa un avance en la estabilidad estética y narrativa de los clips producidos con el sistema.

Google puntualizó que el formato vertical implementado en Veo 3.1 se adapta por completo a las exigencias de plataformas sociales donde este tipo de vídeos son predominantes. El medio oficial de la compañía argumentó que la posibilidad de generar vídeos que se reproducen a pantalla completa “sin recortes ni pérdida de calidad” resulta clave para los creadores de contenido, quienes así pueden garantizar una mejor visibilidad y adaptación a los dispositivos móviles, principal vía de acceso a contenidos en YouTube Shorts, TikTok e Instagram.

Respecto a las opciones de resolución, Google resaltó el desarrollo de una tecnología de escalado avanzada. Esta innovación permite crear vídeos que alcanzan hasta la calidad 4K, un estándar ampliamente solicitado en ámbitos profesionales. De acuerdo con la información divulgada, esto contribuye a diversificar los usos de Veo, desde la creación de piezas para redes sociales hasta la fabricación de material para campañas empresariales o trabajos audiovisuales más elaborados.

La adaptación móvil de las características de Veo 3.1 responde, según Google, a la tendencia de consumo de vídeo en teléfonos inteligentes. La empresa subrayó el objetivo de hacer más sencilla y eficiente la creación de contenido de alta calidad directamente desde dispositivos portátiles. Además, la compañía hizo énfasis en que la herramienta está diseñada para usuarios que deseen optimizar su producción audiovisual y aprovechar al máximo las oportunidades de difusión y alcance que ofrecen las redes sociales en la actualidad.

El comunicado oficial evaluó que el enfoque en expresividad y coherencia visual marca una diferencia respecto a versiones anteriores del sistema. Google argumentó que los vídeos pueden mantener la identidad de los personajes, un elemento que valoran tanto creadores como empresas al construir series de contenido o campañas digitales que necesitan consistencia visual.

La presencia de la función “Ingredientes a vídeo” en Veo 3.1 facilita la utilización de imágenes y textos de forma combinada para definir el resultado final del vídeo, agregó Google. Esto simplifica la generación creativa de contenido audiovisual, ya que incluso quienes no cuentan con altas competencias técnicas pueden obtener vídeos con mayor fluidez narrativa y mayor expresividad visual.

El lanzamiento de Veo 3.1, con su compatibilidad para el formato vertical y opciones de alta resolución, fue presentado como parte de una estrategia de mejora continua. De acuerdo con la información publicada por Google, la actualización tiene como fin responder tanto al auge del consumo móvil como a la demanda de herramientas de edición y creación audiovisual más flexibles y adaptadas a las necesidades actuales de los creadores.