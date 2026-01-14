Un ataque ruso en Krivói Rog deja sin luz a decenas de miles personas y cientos de viviendas sin calefacción

El jefe del Consejo de Defensa de Krivói Rog, Oleksander Vilkul, reportó que los ingenieros eléctricos lograron restablecer el servicio después de la emergencia que se produjo por un ataque con drones a instalaciones civiles. Según consignó el medio, Vilkul explicó que las salas de calderas comenzaron a calentarse nuevamente en la mañana y que el transporte público, incluidos los tranvías exprés, retomó sus operaciones con normalidad. Las autoridades también confirmaron que los servicios municipales, los hospitales y las instituciones sociales reanudaron sus tareas habituales en Krivói Rog.

El ataque ruso tuvo lugar durante la noche del martes y estuvo dirigido contra infraestructuras en la ciudad de Krivói Rog, en la región de Dnipropetrovsk, según informó el medio. Esta ofensiva dejó sin electricidad a aproximadamente 45.000 residentes y privó del acceso a la calefacción a más de 700 viviendas por al menos seis horas, de acuerdo con lo comunicado por Vilkul a través de su canal de Telegram. El funcionario subrayó que no se registraron víctimas entre la población, aunque advirtió a los ciudadanos sobre la conveniencia de almacenar agua y cargar dispositivos electrónicos ante eventuales cortes prolongados.

El medio detalló que, a raíz de la caída del suministro, las viviendas desconectadas pertenecen a varias zonas alimentadas por múltiples calderas, lo que complicó la restitución del calor. Vilkul lamentó las dificultades técnicas inherentes a reactivar las instalaciones de mayor tamaño, indicando que "no existen generadores de seis kilovoltios que permitan restaurar de inmediato la energía necesaria para esas calderas". Esta situación evidencia la fragilidad de la infraestructura energética ante ataques de estas características.

El restablecimiento paulatino de los servicios esenciales en las primeras horas del día quedó reflejado en las actualizaciones de las autoridades locales, que informaron sobre la recuperación del transporte eléctrico y el suministro de agua. "Los ingenieros eléctricos han hecho lo casi imposible", añadió Vilkul, valorando la rapidez y capacidad de respuesta del personal técnico y de los equipos de emergencia.

De acuerdo con los datos suministrados por el medio, en el transcurso del mismo episodio durante la noche, las fuerzas defensivas ucranianas lograron derribar 17 drones enemigos en la región, lo que impidió que los daños fueran mayores. No obstante, Vilkul también informó otros incidentes en la región: en el distrito de Nikopol, la artillería rusa impactó en las comunidades de Nikopol, Marganets y Pokrov, generando daños materiales, principalmente en tres viviendas particulares.

El medio reportó que las autoridades insistieron en la importancia de la reacción rápida ante este tipo de incidentes y resaltaron la coordinación de los equipos eléctricos y de emergencia, así como la cooperación ciudadana tras la desconexión de servicios básicos. Ante la magnitud del ataque y sus repercusiones, los residentes de Krivói Rog enfrentaron una noche de incertidumbre, aunque la restitución paulatina de los servicios mitigó las consecuencias en la población afectada.

Según divulgó el medio, el tipo de drones empleados en el ataque fueron identificados como Shaheed, un modelo frecuentemente utilizado en incursiones contra infraestructuras civiles en distintas regiones de Ucrania. Este ataque se inscribe en un contexto de presión continua sobre los sistemas energéticos y de servicios esenciales, lo que ha provocado interrupciones recurrentes en zonas urbanas y rurales del país.

Las autoridades reiteraron a través de los canales oficiales la recomendación para que la población mantenga preparativos y suministros de primera necesidad, tales como agua y equipos de comunicación, ante eventuales interrupciones futuras. El balance de la noche dejó claros los retos que enfrenta la infraestructura ucraniana bajo ataques repetidos, así como la capacidad de resiliencia demostrada por el personal técnico y las instituciones municipales en Krivói Rog tras una afectación que implicó la pérdida inmediata del acceso a recursos básicos para miles de ciudadanos.