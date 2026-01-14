Perú proyecta un crecimiento anual del 3,2% en el periodo 2026-2031 por el impulso de la inversión privada

La ministra de Economía y Finanzas de Perú, Denisse Miralles, declaró que la inversión privada seguirá encabezando el crecimiento económico, destacando sus repercusiones en la generación de empleo, el incremento de ingresos y el fortalecimiento del consumo en los hogares peruanos. De acuerdo con el comunicado difundido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ejecutivo peruano proyecta que la economía del país registrará un crecimiento promedio anual del 3,2% entre 2026 y 2031. Según comunicó el MEF, este pronóstico se vincula con el desarrollo de nuevos proyectos mineros, la expansión de la cartera de infraestructura y el sostenido respaldo al gasto de los hogares.

Según informó el Ministerio, las previsiones oficiales se integran en el Informe Preelectoral 2021-2026 y responden a los lineamientos que postula el gobierno presidido actualmente por José Jerí. En el documento, el Ejecutivo precisa que la economía será dinamizada, en los próximos años, especialmente por el avance de diversas iniciativas en minería e infraestructura. Entre los principales proyectos mineros mencionados figuran Zafranal, la optimización de Cerro Verde y Tía María, los cuales están contemplados para iniciar su desarrollo a corto plazo. Además, las autoridades consideran el impulso de otros proyectos significativos como La Granja, Los Chancas y Michiquillay, que se sumarían al crecimiento del sector.

Dentro de la estrategia para dinamizar la economía, la administración peruana otorga un lugar relevante al desarrollo de infraestructuras. El informe oficial del MEF hace referencia tanto a la segunda etapa del megapuerto de Chancay como al reacondicionamiento de lotes de hidrocarburos como ejemplos de proyectos de amplia envergadura en la cartera estatal. Estas inversiones forman parte de un conjunto de obras que, según publicó el MEF, buscan fortalecer las bases productivas y logísticas del país, acompañando simultáneamente el fortalecimiento de la demanda interna.

El Gobierno detalló que el consumo doméstico se mantendrá como uno de los pilares del crecimiento durante el periodo analizado. Según enfatizó la ministra Denisse Miralles en el comunicado citado por el MEF, el gasto privado asociado a estas inversiones de gran escala permitirá “efectos positivos sobre el empleo, los ingresos de los hogares y el fortalecimiento del consumo”. El Ejecutivo sostiene que la demanda interna mostrará una tendencia sostenida al alza, alimentada principalmente por el sector privado, lo cual se traducirá en una mayor estabilidad de indicadores laborales y un contexto propicio para el consumo de las familias peruanas.

El MEF precisó que las perspectivas de crecimiento económico consideran el buen desempeño previsto para la industria extractiva y la construcción, actividades que, de acuerdo con el Gobierno, ejercerán un efecto multiplicador en cadenas productivas conexas. En este sentido, el Ejecutivo señala que la ejecución de proyectos mineros y la expansión de infraestructuras facilitarán el acceso a mercados, mejorarán la conectividad y fortalecerán los ingresos de diversos actores económicos.

De acuerdo con el resumen ejecutivo del Informe Preelectoral, la política económica del gobierno de José Jerí mantendrá el foco en consolidar la confianza de los inversionistas y agilizar la aprobación de iniciativas privadas. El Ministerio de Economía y Finanzas destacó que, frente al escenario internacional, Perú busca atraer capital y asegurar condiciones propicias para la participación de empresas nacionales y extranjeras, con el objetivo de concretar los proyectos programados en los plazos previstos.

En el marco de estas proyecciones, la administración indicó que el crecimiento de 3,2% proyectado para el periodo 2026-2031 depende de la ejecución exitosa de iniciativas estratégicas y del mantenimiento de un entorno propicio para la inversión privada a gran escala. Según ha consignado el MEF, se espera que el impacto positivo de estos desarrollos se refleje tanto en indicadores de empleo como en la mejora del poder adquisitivo de los hogares, consolidando al sector privado como motor fundamental de la expansión económica peruana.