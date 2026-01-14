Muere una persona en un ataque con drones por parte de Ucrania contra la ciudad rusa de Rostov del Don

El incendio que se originó en una zona industrial de Rostov del Don, provocado por los restos de drones interceptados, llevó a las autoridades rusas a declarar el estado de emergencia en el distrito afectado. Este ataque con drones lanzados por Ucrania durante la noche resultó en la muerte de una persona, según reportó el alcalde de Rostov del Don, Alexander Skriabin, a través de su cuenta oficial de Telegram. Skriabin explicó que la víctima aún no ha sido identificada y que el ataque también dejó numerosos daños materiales, principalmente en varios bloques de apartamentos.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades y recogida por medios internacionales, los daños materiales alcanzaron a múltiples viviendas y se extendieron hasta la zona industrial de la ciudad. El alcalde anunció la conformación de comisiones que se encargarán de evaluar el alcance de los daños para posteriormente gestionar el pago de compensaciones y brindar ayuda a los habitantes afectados. Skriabin señaló que las prioridades de la administración local son apoyar a quienes han sufrido las consecuencias directas del ataque y restablecer las condiciones de seguridad en la zona golpeada.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que durante las últimas horas sus sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron más de 50 vehículos aéreos no tripulados que fueron lanzados por fuerzas ucranianas. Dentro de este total, 25 drones fueron derribados sobre la región de Rostov y otros 19 sobre Stavropol. Además, se neutralizaron cinco drones en Briansk, uno en Bélgorod, uno en Krasnodar, uno en Kursk y tres en la península de Crimea, territorio que Rusia anexó en el año 2014, en un movimiento que la comunidad internacional no ha reconocido.

Según publicó la misma fuente, los fragmentos de algunos drones interceptados cayeron sobre zonas urbanas y generaron nuevos peligros, como incendios y riesgos adicionales para la población local. El despliegue de decenas de estos aparatos en territorio ruso en una sola noche marcó una escalada en las acciones militares en la región fronteriza. Las autoridades locales recalcaron la dificultad de garantizar la seguridad completa ante este tipo de ataques, debido a la velocidad y al número de los drones desactivados.

El medio detalló que la respuesta de las autoridades rusas incluyó no sólo la activación del estado de emergencia, sino también el establecimiento de un sistema de evaluación y apoyo a los damnificados. Estos esfuerzos buscan mitigar el impacto en la población civil y en la infraestructura local, así como devolver la normalidad en las áreas afectadas por los ataques.

Las defensas aéreas rusas desarrollaron operaciones continuas para enfrentar ataques de tecnología no tripulada, utilizando baterías de misiles y otros sistemas automatizados para proteger las ciudades situadas cerca de la frontera con Ucrania. Según reportó el Ministerio de Defensa, la expansión de los ataques hacia regiones como Stavropol, Briansk y Crimea representa un desafío creciente para la estrategia militar rusa.

Las autoridades resaltaron que el incremento en el uso de drones por parte de Ucrania ha generado cambios importantes en la configuración del conflicto, al requerir respuestas rápidas y coordinadas para minimizar daños tanto a personas como a infraestructuras sensibles. El ataque de la noche anterior puso de manifiesto la vulnerabilidad de zonas residenciales y áreas industriales ante nuevas formas de incursión militar.

En la comunicación oficial, Skriabin insistió en la colaboración entre distintas dependencias municipales y regionales para avanzar con la recuperación de los inmuebles afectados y la asistencia a la población. Además de la evaluación de los daños y del pago de compensaciones, se priorizó el reforzamiento de los sistemas de alerta y protección.

Por otro lado, la referencia al ataque sobre Crimea dentro del informe del Ministerio de Defensa subrayó la persistencia de las hostilidades en territorios en disputa y no reconocidos internacionalmente como parte de la Federación Rusa. Según consignó el medio, estos hechos añaden presión sobre las áreas fronterizas, muchas de las cuales sufren periódicamente daños colaterales y desplazamientos temporales de habitantes debido a la inseguridad.

Las autoridades de la región alentaron a la población a mantener la calma y a seguir las instrucciones de seguridad difundidas por los canales oficiales, mientras equipos de emergencia y bomberos continuaban sus labores en las zonas más afectadas por el incendio y los escombros de los drones destruidos. Reportes oficiales contabilizaron una única víctima fatal directa del ataque, aunque persisten labores para identificar completamente el alcance de las pérdidas, tanto humanas como materiales.

El despliegue de decenas de drones por parte de las fuerzas armadas ucranianas durante la noche más reciente se enmarca en una serie de acciones y contraataques dentro del conflicto vigente. Rusia prometió tomar medidas adicionales para fortalecer la protección de sus ciudades y para ofrecer respaldo a quienes resultaron afectados directa o indirectamente por los ataques de vehículos aéreos no tripulados en sus fronteras occidente.