Lula nombra al principal asesor jurídico de Petrobras nuevo ministro de Justicia de Brasil

Wellington Cesar Lima de Silva, quien anteriormente fue fiscal general en Bahía y ministro de Justicia durante el mandato de Dilma Rousseff, vuelve a liderar el Ministerio de Justicia en Brasil tras la renuncia de Ricardo Lewandowski. De acuerdo con Europa Press, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva designó oficialmente a Lima de Silva, que se venía desempeñando como principal asesor jurídico en Petrobras y como asesor legal del actual Gobierno, para ocupar el cargo tras la salida de Lewandowski por razones familiares.

El Ejecutivo brasileño confirmó este nombramiento en un comunicado, precisando que la designación de Lima de Silva aparecerá este miércoles en la Gaceta Oficial del país. La Presidencia optó por un perfil con experiencia previa en el propio ministerio y amplia trayectoria en áreas jurídicas tanto en el sector público como privado, informó Europa Press.

La renuncia de Ricardo Lewandowski, presentada el pasado jueves tras cerca de dos años en el puesto, fue motivada por asuntos personales y familiares, según la documentación recogida por Europa Press. El propio Lewandowski, en una carta dirigida al presidente y a los integrantes del Ministerio, expresó: “Estoy convencido de que ejercí las funciones del cargo con celo y dignidad, exigiendo de mí mismo y de mis colaboradores el mejor desempeño posible en beneficio de quienes gobernamos, considerando las limitaciones políticas, coyunturales y presupuestarias de las circunstancias que atravesamos”, cita el medio europeo. Además, manifestó su agradecimiento a Lula da Silva por la oportunidad de “servir al país”.

Durante su gestión, el Ministerio abordó asuntos relevantes como la demarcación de tierras indígenas, tema sobre el que, según Europa Press, Lewandowski se refirió durante su despedida al personal ministerial. El exministro destacó el trabajo realizado en el último año, valorando los desafíos enfrentados durante su administración.

Wellington Cesar Lima de Silva cuenta con una trayectoria que incluye el ejercicio de la fiscalía general en Bahía y la participación directa en el gabinete de Rousseff. Su papel más reciente dentro de Petrobras, principal empresa petrolera estatal de Brasil, lo situó en una posición de relevancia estratégica y técnica, según consignó Europa Press. Este perfil lo convierte en el funcionario encargado de liderar la política interior del país en una coyuntura marcada por desafíos institucionales y sociales.

La confirmación de su nombramiento se produce en la misma semana que la renuncia formal de Lewandowski, marcando así una transición inmediata en el control del Ministerio de Justicia. Europa Press subrayó que la comunicación oficial del Gobierno remarcó la continuidad institucional y el reconocimiento a la labor desarrollada por el equipo saliente durante un periodo de transformaciones políticas y sociales en Brasil.

La designación de Lima de Silva también responde al interés del Ejecutivo por mantener una línea de conducción basada en perfiles técnicos con experiencia en áreas estratégicas, según publicó Europa Press. La gestión del Ministerio de Justicia involucra actualmente distintas prioridades, desde la respuesta a demandas sociales hasta la coordinación institucional con otros organismos del Estado federal brasileño.