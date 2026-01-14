Irán pide a la ONU que condene el apoyo de Trump a los manifestantes

El representante de Irán ante Naciones Unidas reclamó en una carta formal que Washington y Tel Aviv asumen una “responsabilidad jurídica directa e innegable por la pérdida de vidas civiles inocentes” durante las recientes protestas en territorio iraní. Este mensaje, según consignó el medio original, se divulgó tras declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en redes sociales instó a los manifestantes a “tomar el control” de las instituciones nacionales, lo que Irán interpreta como una incitación a la violencia interna. La comunicación llegó a manos del secretario general de la ONU, António Guterres, y del presidente del Consejo de Seguridad, Abukar Dahir Osman, acompañado de una exigencia para advertir a Estados Unidos ante la posibilidad de cometer “actos de agresión militar” contra la República Islámica.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, la carta enviada por el embajador iraní, Amir-Saeid Iravani, con carácter de urgencia, solicita a la ONU y a su Consejo de Seguridad que condenen de manera inequívoca tanto las amenazas de uso de la fuerza como las injerencias estadounidenses en los asuntos internos del país asiático. Irán pide a los líderes de la organización internacional que utilicen de inmediato sus competencias para instar a Estados Unidos y al Estado de Israel a cesar sus políticas y actividades que, desde la perspectiva iraní, resultan desestabilizadoras y contrarias a las obligaciones del Derecho Internacional.

El contenido de la carta, difundido por la Misión Permanente de Irán ante Naciones Unidas a través de redes sociales, insiste en que las manifestaciones recientes en Irán han estado marcadas por el aliento explícito de autoridades estadounidenses, en especial del presidente Trump. Según reportó la fuente, Teherán sostiene que la declaración de Trump representa una “incitación abierta a la violencia dentro del país”, lo que consideran una amenaza a su soberanía, integridad territorial y estabilidad nacional. Iravani expuso que estas declaraciones violan de forma notoria los principios fundamentales articulados en la Carta de las Naciones Unidas.

El documento dirigido a los altos responsables de la ONU sostiene también la petición para que los Estados miembros de la organización se abstengan de emitir pronunciamientos o adoptar acciones que puedan ser consideradas provocativas o irresponsables y que atenten contra la soberanía y la independencia política de Irán. Según detalló la fuente, este llamado busca disuadir cualquier participación internacional que pueda interpretarse como apoyo a la desestabilización interna o a cambios de régimen.

La comunicación iraní hace referencia directa al llamado recientemente hecho por el presidente estadounidense, quien a través de sus canales oficiales instó a los manifestantes iraníes a “tomar las instituciones” del país. Para el gobierno de Teherán, según informó la fuente, estas palabras forman parte de un patrón de acciones intervencionistas y corresponden a un “creciente y continuo” esfuerzo de desestabilización política liderado personalmente por Trump.

A lo largo de la carta, Irán contextualiza las declaraciones recientes en el marco de una estrategia más amplia, que, según consigna la fuente, incluye la denominada “campaña de máxima presión”, el incremento de sanciones unilaterales, la deliberada perturbación de la estabilidad económica y social, así como la propagación de la inseguridad. Según Iravani, este conjunto de políticas busca incidir directamente en la juventud iraní, incentivando su enfrentamiento con el gobierno local.

Además, la misiva remitida a Naciones Unidas recuerda el conflicto declarado durante los 12 días de junio de 2025, que según la interpretación de las autoridades de Irán, representó una fase fallida en la política estadounidense de imponer cambios internos en la República Islámica. Para Teherán, este episodio, así como la presión internacional, abonan a una tendencia global dirigida a minar la autodefinición nacional y la estabilidad del país, denunció el embajador en su texto.

Tal como señala la comunicación oficial iraní, la acción diplomática pretende que el secretario general Guterres y el presidente del Consejo de Seguridad actúen no solo como destinatarios de la queja, sino como responsables activos de evitar una escalada en las tensiones internacionales. La carta exige que ambos adviertan públicamente a Estados Unidos contra cualquier error de cálculo que derive en un ataque o intervención militar, con el argumento de que tal acción acarrearía consecuencias graves para la paz y la seguridad internacionales.

Finalmente, la carta insta a todos los Estados miembros de la ONU a mantener el respeto por la soberanía, independencia y la integridad territorial de Irán, alineándose con los principios de la organización. El gobierno iraní, según reportó la fuente, solicita un posicionamiento robusto y sin ambigüedades de la comunidad internacional ante lo que describe como una interferencia externa en sus procesos nacionales.