Insurama aterriza en Colombia junto a Seguros Mundial e impulsa una alianza comercial con iShop

La participación de Insurama en el mercado colombiano representa una etapa en el crecimiento regional de la aseguradora, cuyo volumen de primas emitidas alcanzó los 55 millones de euros en 2025, según precisó la propia compañía en un comunicado. De ese monto, aproximadamente la mitad provino del mercado latinoamericano, un dato que evidencia la importancia estratégica que esta región ha cobrado para la insurtech española. El medio reportó que el aterrizaje en Colombia se produce con el respaldo de Seguros Mundial y mediante una alianza comercial establecida con iShop, el principal distribuidor de productos Apple en América Latina.

De acuerdo con la información difundida por Insurama Global, el acuerdo alcanzado posibilita una oferta de seguros digitales sin copagos y con garantía extendida para toda la gama de productos Apple que comercializa iShop en Colombia, abarcando dispositivos como iPhones, iPads, Apple Watch y MacBooks. Según detalló la empresa, este modelo de cobertura ya se había implementado con éxito en Perú y ahora se traslada a un mercado con gran presencia de consumidores digitales y alta penetración de tecnología móvil. El mercado colombiano, en palabras de Joana Teixido, directora de estrategia e innovación de Insurama, presenta signos de alta receptividad frente a soluciones innovadoras para protección de dispositivos electrónicos.

Según consignó la compañía, la expansión internacional de Insurama comenzó en 2022 con su llegada a México, la cual sentó una base para el posterior despliegue regional. En los dos años siguientes, la insurtech extendió operaciones a Chile y Perú, consolidando una presencia que busca replicar ahora en Colombia. El acuerdo con Seguros Mundial refuerza ese objetivo, ya que esta firma colombiana podrá beneficiarse de la experiencia digital y el conocimiento técnico que aporta Insurama en el desarrollo de soluciones aseguradoras adaptadas a la evolución de las demandas de los consumidores.

El medio destacó que la colaboración con iShop juega un papel central en el plan de expansión, dadas las características del socio comercial, que se constituye como el distribuidor autorizado más relevante de Apple en América Latina. La alianza permitirá a los consumidores de Colombia acceder a un seguro sin necesidad de copagos y con una garantía que cubre diversas eventualidades para equipos Apple, lo que, según la empresa, responde a nuevos hábitos de consumo que priorizan la protección digital y la atención inmediata.

El desembarco de esta oferta específica a Colombia supone, según el comunicado oficial de Insurama, un avance estratégico para fortificar su posición regional. También representa una oportunidad para Seguros Mundial en términos de diversificación de cartera y modernización de productos. La colaboración, de acuerdo con la información del comunicado, aspira a capitalizar tanto el aumento del uso de dispositivos Apple en la región como la demanda de servicios digitales que simplifiquen y agilicen los procesos de aseguramiento.

En relación a las perspectivas de futuro, la directora de estrategia e innovación, Joana Teixido, declaró que la experiencia acumulada por Insurama en mercados como México, Perú y Chile constituye una base que respalda el crecimiento sostenido en Colombia. La ejecutiva señaló: “El mercado muestra una gran receptividad hacia soluciones digitales innovadoras y estamos convencidos de que nuestra experiencia en países vecinos como México, Perú y Chile nos proporciona una base sólida para crecer de forma sostenida en esta nueva geografía”, declaración recogida en el comunicado reseñado.

De acuerdo con el reporte de la empresa, la ampliación de la colaboración con iShop traslada un modelo de seguro digital que elimina el copago, estrategia que busca diferenciarse de las ofertas tradicionales y responder de forma directa a las preferencias de los clientes locales. Este enfoque incluye la extensión de garantías en productos Apple, optimizando tanto la experiencia de compra como la protección posventa.

El acuerdo establece un escenario de competencia en el mercado asegurador colombiano, al incorporar propuestas digitales que apuntan a transformar los procesos convencionales de adquisición y gestión de pólizas. Según indicó el comunicado de Insurama, la posibilidad de gestionar la póliza y tramitar incidencias de manera completamente digital representa una innovación en el segmento, facilitando respuestas ágiles y atención directa para los clientes del ecosistema Apple.

El medio resaltó que Insurama, fundada en España, se ubica actualmente en un proceso de internacionalización que ha priorizado el mercado latinoamericano. Los resultados financieros reportados para el ejercicio de 2025 reflejan un crecimiento vinculado de forma directa al despliegue en países de la región. El acuerdo en Colombia ratifica esta estrategia y deja abierta la puerta a futuras expansiones en mercados emergentes de América Latina.