Indra creará 450 empleos en Castilla y León hasta 2027 e invertirá unos 40 millones en sus fábricas de drones

Indra prevé crear en torno a 450 nuevos empleos en Castilla y León hasta 2027 en el marco de su nueva 'joint venture' con la emiratí Edge, a través de la cual fabricarán diferentes tipos de drones en la región, que albergará nuevas instalaciones productivas en las que la compañía española invertirá unos 40 millones de euros.

En este contexto, el presidente y el consejero delegado de Indra, Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos, respectivamente, se han reunido con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y otros representantes institucionales para presentarles sus planes en la región.

Por un lado, la Junta de Castilla y León pondrá a disposición de Indra una nave industrial para la nueva fábrica de drones en el polígono de Villadangos del Páramo (León) y apoyará los dos nuevos centros que la compañía impulsará en Valladolid, uno de seguridad y otro de fabricación de motores para drones.

Además, la Junta de Castilla y León apoyará el refuerzo del centro de Indra en Salamanca, que supondrá la creación de un 10% más de empleo.

En concreto, Indra y Edge fabricarán drones 'kamikaze' en su nueva fábrica de Villadangos del Páramo, además de vehículos aéreos no tripulados de la familia Tarsis y Valero, a lo que se suma que la compañía reformará su centro de excelencia en León para incrementar sus capacidades de ingeniería a través de la ampliación a áreas como la ciberdefensa, los drones, los sistemas antidrón, el armamento, la munición y los sistemas de tráfico aéreo, entre otras cuestiones.

En tanto, en Valladolid pondrá en marcha un nuevo centro de fabricación de motores de drones, creará un nuevo centro de ingeniería especializado en el diseño mecánico y eléctrico y reforzará las capacidades de ingeniería de Minsait y de su división de Espacio.

Por otra parte, Indra está trabajando con la Junta de Castilla y León en el desarrollo de casos de uso relacionados con la gestión de emergencias y extinción de incendios con su plataforma de inteligencia artificial IndraMind.

PROYECTO INDUSTRIAL PRIORITARIO

En este contexto, Mañueco ha señalado que el plan de Indra tendrá la consideración de 'Proyecto Industrial Prioritario' para el Ejecutivo autonómico, lo cual servirá para agilizar la tramitación administrativa y el desarrollo de las actuaciones.

El mandatario autonómico ha subrayado que este plan "aúna innovación, tecnología y sostenibilidad", al tiempo que "reafirma la apuesta de Castilla y León por atraer inversión, generar empleo cualificado y abrir nuevas oportunidades de futuro".

Además, ha resaltado que esta colaboración con Indra forma parte de la estrategia autonómica de potenciar los sectores de la defensa y la seguridad.

"Estáis demostrando con hechos que nuestra tierra es una tierra fantástica para invertir, para impulsar el desarrollo tecnológico, para atraer talento y también para crear empleo", ha defendido Mañueco.

Mañueco también ha agradecido "la confianza depositada en Castilla y León" por parte de Indra, una gratitud que ha sido secundada también por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien ha destacado que se trata de un proyecto "innovador" en el sector de la defensa.

Por su parte, Escribano ha destacado "la oportunidad única de convertir España en uno de los grandes actores de la defensa en Europa, con Castilla y León como protagonista destacado".

Así, ha señalado que Castilla y León será el eje en la construcción de esta nueva tecnología en defensa "que tan de moda se han puesto por la desgracia ante los acontecimientos y los conflictos que se están viviendo".

"Tenemos una oportunidad única ante nosotros de construir una industria que en años pasados pues no estaba tan demandada y que ahora lo está mucho más por las necesidades que han surgido", ha señalado Escribano, quien ha subrayado el compromiso de Indra con Castilla y León "por su capacidad, por lo bien conectada que está, por todas las infraestructuras que tiene, pero sobre todo por su población bien formada, con buenas universidades".

Asimismo, De los Mozos ha señalado que "el conocimiento, talento y capacidades tecnológicas" de la Castilla y León "han permitido dar este nuevo paso" y consolidar la presencia del grupo en la comunidad autónoma.

APUESTA POR EL NEGOCIO DE LOS DRONES

En este contexto, cabe señalar que Indra adquirió a finales del pasado julio el negocio de drones de la firma española Aertec (Aertec Defence & Aerial Systems) para reforzar su división de armamento, denominada Weapons & Ammunitions.

Asimismo, a mediados de diciembre de 2025 anunció un acuerdo con el Grupo CPS para adquirir la tecnología de sistemas aéreos no tripulados (UAS) de Wake Engineering.

A ello se suma que la semana pasada cerró un acuerdo con la británica Altitud Angel para adquirir los activos relacionados con GuardianUTM, su plataforma modular de gestión de tráfico aéreo para drones.

En esa línea, a través de un proyecto en colaboración con Oesía, ha probado con éxito un nuevo sistema para evitar que los drones choquen entre sí en operaciones complejas en las que este tipo de aeronaves no tripuladas actúan en enjambre, una tecnología que ambas empresas desarrollan en el programa estratégico del 'Polo Aeroespacial' de Galicia.

De este modo, la empresa está reforzando su apuesta por el segmento de negocio de los drones y, de hecho, a mediados del pasado octubre De los Mozos llegó a trasladar al comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, la disposición de la empresa para contribuir con su tecnología a la defensa del continente, sobre todo en el flanco este, donde se baraja la opción de desplegar un muro antidrones.

De hecho, De los Mozos ha subrayado que la creación de la nueva empresa con Edge supone un "paso decisivo" en la ambición de la empresa de convertirse en un "referente europeo en la industria de drones".

"El desarrollo de estas capacidades nos permite responder rápidamente a las necesidades del mercado de municiones merodeadoras, un segmento con un gran atractivo que está experimentando un crecimiento acelerado", ha añadido.

Por otro lado, cabe recordar que este no es el primer acuerdo de colaboración entre Indra y Edge, dado que las dos empresas también crearon Pulse, una 'joint venture' de radares.

A ello se suman diferentes acuerdos en materia de soluciones de software y hardware de comunicaciones ultraseguras de última generación, entre otras cuestiones.

PLANES EN ASTURIAS

Cabe señalar también que este mismo lunes Indra realizó en Asturias una presentación similar a la realizada este miércoles en Castilla y León.

En concreto, la compañía prevé alcanzar una plantilla de unos 850 trabajadores en 2027 en Asturias, una región que convertirá en el centro de su división de blindados militares.

En ese sentido, la compañía adquirió hace unos meses la fábrica de calderería pesada de Duro Felguera en Gijón, una instalación conocida como 'El Tallerón', que ha reconvertido para fabricar vehículos blindados, como los 8x8 Dragón para el Ejército que el Gobierno encomendó a Tess Defence, empresa controlada por Indra pero participada también por Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), Sapa Placencia y General Dynamics European Land Systems (propietaria de Santa Bárbara Sistemas).