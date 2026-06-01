Los Reyes visitan hoy con Alberto de Mónaco y la princesa Charlène una muestra conmemorativa de la relación bilateral

Los Reyes Felipe VI y Letizia visitarán el próximo lunes junto con el príncipe Alberto II de Mónaco y la princesa Charlène una exposición que conmemora el 150 aniversario de la apertura de la embajada monegasca en España, según ha anunciado la Casa del Rey.

Antes de ello, el monarca tiene previsto reunirse con el jefe de Estado monegasco en el Palacio de la Zarzuela, a la que seguirá un almuerzo.

La visita de los príncipes de Mónaco se produce con motivo de la exposición "Mónaco y España, cinco siglos de historia compartida" en el Real Jardín Botánico de Madrid y que se enmarca en la celebración de los 150 años del establecimiento de la primera misión diplomática del principado en España.

PUBLICIDAD

La del próximo lunes no será la primera visita que realice Alberto II a España, donde ha viajado por distintos motivos en los últimos años. En algunas de estas ocasiones, el Rey también se había reunido con él, como ocurrió en junio de 2019, cuando le recibió en Zarzuela, o en octubre de 2022, cuando le ofreció un almuerzo, mientras que en julio de 2022 y en octubre de 2025 no se produjo ese contacto.

Sin embargo, hasta la fecha no se ha producido ninguna visita oficial en ninguno de los dos sentidos, algo que podría cambiar en 2029. Según desveló la embajadora de Mónaco en Madrid, Catherine Fautrier-Rousseau, en una reciente entrevista con Europa Press, Alberto II de Mónaco ha invitado a Felipe VI a que asista ese año a los actos con motivo del 500 aniversario de la visita que realizó Carlos I de España al principado.

PUBLICIDAD

La efeméride, de gran relevancia para el principado, conmemora la visita que hizo Carlos de Austria de camino a Bolonia para ser coronado emperador por el Papa Clemente VII del 5 al 9 de agosto de 1529. En aquel momento, Mónaco estaba ya bajo el protectorado español el virtud del Tratado de Burgos de 1525, situación que se mantuvo hasta el año 1641.

Por otra parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá también al príncipe Alberto II para realizar una visita al Palacio de la Moncloa el próximo lunes a las 16.15 horas, según ha informado el Ejecutivo.