Grandes figuras italianas critican que les hayan ignorado con el relevo de la antorcha olímpica

Silvio Fauner, una de las figuras más reconocidas del esquí de fondo en Italia, comunicó en redes sociales que no solo él, sino más de 15 deportistas que han destacado en disciplinas de invierno, quedaron fuera de la selección de portadores de la antorcha olímpica para los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo. En su declaración, Fauner describió sentimientos compartidos de marginación entre los atletas históricos del país. La noticia principal, publicó La Gazzetta dello Sport, es la controversia que se ha desatado entre medallistas y organizadores a menos de un mes de los Juegos, con denuncias públicas de falta de respeto, discriminación y una exigencia de mayor transparencia en el proceso, según detalló la agencia ANSA.

El medio La Gazzetta dello Sport recogió las críticas de Fauner, quien aseguró: “A los campeones no se nos muestra ningún respeto, lo que considero una ofensa enorme”. Este excampeón olímpico fue el protagonista de un episodio histórico en Lillehammer 1994, al imponerse sobre el favorito noruego Björn Dählie en la prueba de relevos, y ahora ha cuestionado abiertamente el trato recibido en la selección para el relevo de la antorcha. En su testimonio, publicado por el diario deportivo, Fauner cuestionó el criterio de los organizadores y manifestó que la exclusión afecta de igual forma a otros atletas destacados.

En declaraciones citadas por ‘La Gazzetta dello Sport’, Piero Gros, ganador del oro en eslalon en Innsbruck 1976, también se mostró decepcionado. Relató que recibió un mensaje de texto ambiguo en relación al relevo y que, posteriormente, no obtuvo respuesta alguna a sus consultas. Gros resumió su experiencia con la afirmación: “Me ignoraron por completo”. Según informó ANSA, la exclusión de Fauner por parte de los organizadores se basó en su actual función política como teniente de alcalde en una localidad italiana de 1.300 habitantes. Mientras tanto, los otros tres miembros del equipo ganador del relevo de esquí de fondo en Lillehammer sí recibieron invitación para portar la antorcha.

El mismo Fauner presentó objeciones a este argumento, al señalar que existen otros precedentes de políticos invitados a portar la llama, y además subrayó que entre los deportistas ignorados por el comité organizador no solo hay figuras vinculadas a la política. En su opinión, la decisión resulta arbitraria y no se sostiene con ese justificativo, una visión que ha encontrado eco tanto entre medios como entre parte del sector político.

El periódico La Gazzetta dello Sport utilizó el término “vergüenza” en referencia a la situación, mientras que autoridades nacionales han decidido involucrarse directamente en el conflicto. Tanto el vice primer ministro, Matteo Salvini, como el ministro de Deportes, Andrea Abodi, promovieron una videollamada junto a los organizadores de Milán-Cortina 2026 para pedir explicaciones ante decisiones que, dijeron, resultan desconcertantes. Posteriormente, ambos ministros emitieron un comunicado público reclamando que todos los deportistas “más representativos” del país sean incluidos en el relevo de la antorcha, informó ANSA.

Según el calendario oficial citado por los medios locales, la antorcha de los Juegos Olímpicos se encendió en noviembre en Olimpia (Grecia). Su recorrido atraviesa varias regiones italianas antes de concluir el 6 de febrero, fecha prevista para el encendido del pebetero olímpico durante la ceremonia de apertura en Milán. ANSA detalló que el proceso de selección de los portadores corresponde al comité organizador local, sin que hasta el momento se haya publicado un listado oficial transparente o justificativo de los criterios aplicados.

El malestar expresado por los deportistas excluidos, junto a la presión ejercida por figuras públicas y desde el propio gobierno italiano, ha incrementado la atención sobre la gestión previa al inicio de los Juegos. Tanto Fauner como Gros reclamaron que se revisen las decisiones y se reconozca la trayectoria de quienes, según manifestaron a La Gazzetta dello Sport, hicieron historia representando a Italia en el olimpismo. Por su parte, el comité organizador aún no ha comunicado cambios en la integración de los relevistas para la ceremonia.

Las reacciones ante esta polémica no se limitan a los afectados directos ni al sector gubernamental. Según ANSA, la cobertura mediática ha contribuido a consolidar el asunto como uno de los temas predominantes en el ambiente deportivo y político del país, mientras continúan los preparativos para el evento. El debate público, según lo publicado, se orienta hacia la exigencia de un proceso claro, inclusivo y transparente que garantice el reconocimiento de los veteranos del deporte italiano y evite percepciones de discriminación en eventos de alto perfil como el relevo de la antorcha olímpica.

Los próximos días serán clave para saber si las demandas de los atletas tendrán impacto en la configuración definitiva del recorrido de la antorcha, quien la portará en la ceremonia inaugural y cómo el comité organizador enfrentará el escrutinio público, detalló La Gazzetta dello Sport. Mientras tanto, la antorcha continúa su trayecto hacia Milán, en un contexto de creciente expectativa y tensión ante la inminente celebración de los Juegos de Invierno.