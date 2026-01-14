El PP pone condiciones para apoyar en la Eurocámara el acuerdo de UE-Mercosur y acusa a Sánchez de votarlo "sin pelear"

Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, reclamó que sólo respaldarán en el Parlamento Europeo el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur si se implementan salvaguardas estrictas y un refuerzo en los controles en frontera. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Nadal también criticó al Ejecutivo español, al que acusa de haber aprobado la iniciativa sin una negociación robusta, permitiendo así la entrada de productos provenientes de América del Sur sin que estos cumplan las mismas exigencias que los europeos.

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países de Mercosur se firmará el 17 de enero en Asunción, la capital de Paraguay, tras 26 años de negociaciones. Pese a la oposición firme de estados como Francia e Irlanda, así como a las protestas de los agricultores dentro de la UE, la firma avanzará. Según lo reportó Europa Press, está previsto que, tras la firma, entre en vigor provisionalmente la parte comercial del tratado, mientras se completa la ratificación por los órganos legislativos de cada región implicada, incluyendo el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales de los Estados miembros.

Italia destacó por un cambio de postura al final del proceso, decidiéndose por apoyar el pacto tras las concesiones adicionales por parte de Bruselas dirigidas al sector agrícola europeo. En sentido contrario, Francia, Irlanda, Hungría, Polonia y Austria votaron en contra del acuerdo, mientras que Bélgica optó por la abstención, decisión que cuenta de facto como un rechazo a nivel comunitario.

Nadal subrayó a través de un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, que el Partido Popular únicamente ratificará el acuerdo si se refuerzan las garantías y los controles fronterizos, y reiteró la acusación de que el Gobierno votó a favor del pacto en el Consejo sin una defensa activa de los intereses españoles, a diferencia de la postura adoptada por Italia.

El secretario general del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la Interparlamentaria del PP celebrada el pasado domingo en A Coruña, señaló que la formación que encabeza representa al sector agrario, defendiendo la necesidad de reducir la presión burocrática y de avanzar hacia políticas que aseguren la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Feijóo afirmó que los agricultores están en lo cierto al reclamar menos trabas y acuerdos comerciales que incluyan garantías reales y de efectivo cumplimiento. El dirigente opositor insistió en que, a diferencia del actual Ejecutivo, su partido velará por el cumplimiento de esas garantías si llega al Gobierno.

En el contexto político español, Europa Press reportó que el Partido Popular mantiene una competencia directa con Vox como representante de los intereses del campo. Vox, por medio de su delegado en Bruselas y miembro del grupo Patriotas por Europa, Jorge Buxadé, reiteró su rechazo rotundo al tratado comercial, calificándolo de "traición" del bipartidismo a los trabajadores agrarios.

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, defendió la posición del Gobierno, señalando que el acuerdo con Mercosur respeta las estrictas normas de seguridad alimentaria de la Unión Europea y establece controles adicionales, al tiempo que genera nuevos accesos para el sector agroalimentario europeo en mercados sudamericanos. Entre los productos españoles que podrían verse beneficiados mencionó el aceite de oliva y el vino con denominación de origen, ya que se posibilitaría un mayor acceso comercial. Además, destacó la ventaja para el consumidor europeo de contar con un abastecimiento más diversificado de productos básicos, como la soja.

Según detalló el medio Europa Press, el acuerdo recoge cláusulas que buscan aplacar el malestar ampliamente extendido en el sector agrícola europeo. Entre las garantías incluidas se encuentran mecanismos destinados a proteger las producciones comunitarias frente a importaciones procedentes de los países del Mercosur, atendiendo a las demandas manifestadas por organismos del sector y gobiernos nacionales.

La ratificación final del tratado depende de su aval en el Parlamento Europeo, órgano que posee la facultad de aceptarlo o rechazarlo en su totalidad, pero no de modificarlo. Esta limitación procedimental otorga especial relevancia al sentido del voto de los grandes grupos políticos europeos, entre los cuales el Partido Popular desempeña un papel clave para la viabilidad del acuerdo.

El debate en torno al tratado se inscribe en un marco más amplio de inquietud por la competitividad y la supervivencia del sector agrícola europeo. Las organizaciones que representan a este sector han expresado su preocupación, advirtiendo de los riesgos que suponen las importaciones de productos sujetos a normativas menos exigentes, lo que consideran una desventaja competitiva frente a países donde los estándares de calidad y requisitos sanitarios difieren de los aplicados en la Unión Europea.

Mientras las partes interesadas continúan evaluando el impacto potencial de la entrada en vigor del acuerdo, se mantiene la expectativa sobre las condiciones adicionales y salvaguardas que puedan acordarse antes de la ratificación final y sobre si las demandas planteadas por España y otros países miembros influirán en el proceso de aprobación definitiva, tal como reportó Europa Press.