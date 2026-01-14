El Parlamento de Ucrania aprueba el nombramiento de Mijailo Fedorov como nuevo ministro de Defensa

El informe presentado por Mijailo Fedorov en su primer discurso tras ser confirmado al frente del Ministerio de Defensa de Ucrania incluyó el anuncio de una auditoría integral en la institución y en las Fuerzas Armadas. Esta medida apunta a revisar el estado de las finanzas y a fortalecer la protección económica tanto de los militares como de los combatientes en activo, en un contexto donde el Ministerio registra un déficit de 300.000 millones de grivnas, equivalentes a cerca de 6.000 millones de euros. De acuerdo con la información recogida por el medio, el Parlamento ucraniano aprobó la designación de Fedorov con 277 votos a favor, tras un intento fallido el día anterior y en medio de una coyuntura marcada por recientes escándalos de corrupción en los más altos niveles del Gobierno, tal como informó el medio original.

Tal como publicó la agencia, Fedorov asume sus nuevas funciones en sustitución de Denis Shmigal, quien fue reasignado al Ministerio de Energía, una cartera que se encuentra bajo fuerte escrutinio debido a la implicación de altos funcionarios en delitos de corrupción. Este cambio se produce poco después de que se dieran a conocer investigaciones por irregularidades en ese ministerio y de que figuras de peso en el entorno presidencial se vieran señaladas, incluyendo al jefe de la oficina presidencial, Andrei Yermak. El propio Fedorov fijó como objetivos principales la reforma de las Fuerzas Armadas, la mejora de las infraestructuras en las líneas de combate y la elaboración de estrategias económicas que dificulten la continuidad del esfuerzo bélico ruso.

En paralelo a este nombramiento, el presidente Volodimir Zelenski anunció modificaciones en la estructura de diversos organismos estatales, según reportó el medio citado. Además de la reconfiguración del gabinete, se concretaron cambios en la conducción de la Guardia Fronteriza, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y varias gobernaciones regionales. Los relevos tienen como trasfondo la voluntad de responder a los desafíos derivados de las investigaciones por corrupción y de fortalecer la capacidad del Estado ucraniano para enfrentar la situación de guerra.

El mismo medio detalló que, dentro de la agenda legislativa, el Parlamento aprobó una nueva prórroga para la ley marcial y la movilización general, que permanecerán en vigor al menos hasta el 3 de febrero de 2026. Esta extensión representa la vigésima vez que se renuevan dichas medidas de excepción desde el inicio de las hostilidades, en línea con la persistencia de los combates, especialmente en las regiones orientales del país donde las fuerzas rusas han consolidado su control sobre extensas áreas.

La prolongación de la ley marcial y el refuerzo de las medidas de movilización reflejan el contexto de inseguridad que predomina a medida que el conflicto con Rusia se mantiene sin avances significativos en la recuperación de territorios ocupados, según consignó el medio fuente. Las autoridades han señalado la necesidad de mantener operativos los dispositivos de emergencia y la capacidad de respuesta militar, al mismo tiempo que intentan limitar el margen para posibles actos de corrupción dentro de la estructura estatal.

En el plano económico y logístico, Fedorov subrayó que una de las preocupaciones centrales será cerrar la brecha financiera heredad, respaldando la reforma estructural del Ejército. Entre los retos inmediatos están actualizar la infraestructura asignada a los frentes del conflicto y diseñar mecanismos que desincentiven económicamente la prosecución de la guerra por parte de Rusia. El medio original destacó que el enfoque del nuevo ministro implica una reorganización profunda de los recursos y la transparencia del gasto militar para asegurar la sostenibilidad de las Fuerzas Armadas y evitar desvíos presupuestarios en un momento en el que la estabilidad interna del Gobierno se encuentra bajo lupa.

El presidente Zelenski, al anunciar los recientes relevos y remodelaciones en el Gabinete y otras instancias del Estado, remarcó la intención de reforzar la lucha contra la corrupción y de responder con rapidez a los desafíos que plantea el conflicto en curso. Según indicó la fuente, la intervención directa del Ejecutivo en la renovación de cargos estratégicos obedece también a la necesidad de mostrar control y determinación frente a la opinión pública y los aliados internacionales, quienes desde hace meses siguen de cerca los avances y retrocesos internos de Ucrania mientras el país permanece en estado de guerra.