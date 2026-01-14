Diputación de Salamanca recibe a la Red Iberoamericana de Política Criminal para fomentar el intercambio de conocimiento

La conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca y el reconocimiento a Francisco de Vitoria, figura central en la evolución del Derecho Internacional y defensor histórico de los Derechos Humanos, sirvieron como contexto para la primera reunión oficial de la Red Iberoamericana de Política Criminal en la ciudad de Salamanca. El evento congregó a especialistas de 18 países, incluyendo a España y Portugal, con el objetivo de analizar los retos actuales que enfrenta la justicia en la región iberoamericana. Según detalló la Diputación de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press, la cita busca profundizar en el intercambio de conocimientos y experiencias en el ámbito de las políticas criminales.

La recepción oficial, realizada en el Palacio de La Salina, estuvo encabezada por el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, acompañado por la vicepresidente tercera y diputada de bienestar social, Eva Picado. De acuerdo con Europa Press, las autoridades locales resaltaron el papel de Salamanca como un escenario privilegiado para la reflexión académica y jurídica, y subrayaron la importancia de iniciativas que refuerzan la cooperación internacional y promueven un estudio riguroso de las políticas públicas.

La Red Iberoamericana de Política Criminal, presidida por la catedrática de la Universidad de Salamanca, Nieves Sanz, se conforma por expertos procedentes de 18 naciones que trabajan colectivamente en el análisis de las políticas criminales implementadas en los distintos Estados de la región. El encuentro en Salamanca marca el inicio formal de las actividades de la Red, permitiendo a sus integrantes compartir enfoques, metodologías y perspectivas sobre los desafíos comunes que enfrenta la administración de justicia en el ámbito iberoamericano, según consignó la Diputación de Salamanca.

Durante su estancia en la ciudad, los miembros de la Red han participado en diversas visitas vinculadas al desarrollo de su programa de trabajo. La elección de Salamanca como sede principal del encuentro responde tanto a la significación histórica de figuras como Francisco de Vitoria, considerado referente fundamental en la génesis del Derecho Internacional, como al carácter emblemático de la Escuela de Salamanca en la tradición jurídica y filosófica europea. Así lo manifestaron desde la organización, tal como lo reportó Europa Press.

Javier Iglesias, presidente de la Diputación, expresó en la ceremonia de recepción el valor de llevar a cabo este tipo de encuentros en Salamanca, un enclave reconocido por su legado en el pensamiento jurídico. Según palabras recogidas por Europa Press, Iglesias destacó la aportación de la ciudad al debate académico sobre justicia y la relevancia de fortalecer el intercambio internacional en cuestiones de políticas criminales. La colaboración entre especialistas de diversos países y la generación de espacios para analizar experiencias y modelos resultan claves para adaptar los marcos legales a las nuevas realidades sociales y criminales que se presentan en la actualidad.

Por su parte, Eva Picado, vicepresidente tercera, acompañó a la delegación y resaltó la importancia del bienestar social vinculado a la seguridad jurídica. Las autoridades resaltaron, de acuerdo con Europa Press, el impacto positivo de la cooperación iberoamericana en la mejora de los sistemas judiciales y en la formulación de estrategias integrales frente a problemáticas como la criminalidad organizada y la protección de los derechos fundamentales.

La Red Iberoamericana de Política Criminal concentra su labor en el estudio comparado de las políticas públicas relacionadas con la justicia penal. Sus integrantes buscan identificar buenas prácticas, debilidades y tendencias comunes que puedan nutrir la labor de legisladores, administradores de justicia y formuladores de políticas públicas en los países miembros. Durante la reunión en Salamanca, se han programado sesiones de trabajo, presentaciones de informes y deliberaciones para trazar futuras líneas de colaboración en temas vinculados al derecho penal, la prevención del delito y la defensa de los derechos humanos, según informó la Diputación en el comunicado reproducido por Europa Press.

Este encuentro inaugural representa un paso hacia la consolidación de una red de expertos destinada a fomentar un análisis crítico y riguroso del devenir de las políticas criminales en Iberoamérica. Tal como subrayaron desde la Diputación de Salamanca, la presencia de especialistas provenientes de distintas jurisdicciones permite un enfoque plural y enriquecedor para entender los desafíos que enfrentan los sistemas judiciales de la región. El intercambio de experiencias y propuestas pretende contribuir a la adaptación de los marcos regulatorios y a la construcción de respuestas más efectivas ante los nuevos escenarios de criminalidad y demandas sociales.