Davidovich y Munar alcanzan los cuartos de final de Adelaida

Jaume Munar consiguió revertir un inicio adverso frente al argentino Francisco Cerúndolo y aseguró su presencia entre los ocho mejores del torneo de Adelaida, según informó la agencia EFE. El balear, que perdió el primer set por 6-3, logró ajustarse y dominar en los siguientes parciales para terminar imponiéndose por 7-5 y 6-4. Con este resultado, Munar buscará avanzar a las semifinales ante el checo Tomas Machac.

De acuerdo con EFE, Alejandro Davidovich, oriundo de Málaga y primer favorito en el cuadro, también selló su clasificación a los cuartos de final del certamen, de categoría ATP 250 y disputado sobre pista dura. El español debutó directamente en segunda ronda ante el australiano Rinky Hijikata, a quien derrotó con claridad en dos sets por 6-3 y 6-2 en apenas una hora y 23 minutos de partido.

El desempeño de Davidovich se distinguió por una notable eficacia al resto, logrando adjudicarse seis de los nueve juegos en los que sirvió su rival, reportó EFE. Esa superioridad quedó reflejada en el marcador, con un primer set resuelto con autoridad y una segunda manga todavía más favorable para el jugador malagueño. El control del partido permitió a Davidovich avanzar sin complicaciones, consolidando su condición de principal cabeza de serie del torneo.

Respecto al otro representante español, el enfrentamiento de Jaume Munar ante Cerúndolo se caracterizó por una primera manga complicada, en la que el argentino concretó dos ‘breaks’, el primero de ellos en el juego inicial y el segundo justo cuando el balear intentaba sostener su servicio por última vez en el set. Esta situación inicial dejó a Munar sin capacidad de respuesta en la primera parte del encuentro, según publicó EFE.

A partir del segundo parcial, Munar logró mejorar en el servicio, cediendolo una sola vez y aprovechando además dos quiebres en el saque de su rival. Con esa nueva dinámica, consiguió igualar el marcador tras adjudicarse el set por 7-5. En el decisivo tercer set, Munar mantuvo un alto rendimiento con su saque, solo afrontó una oportunidad de ‘break’ en contra y no permitió roturas. Una única ruptura, lograda en el tercer juego, resultó suficiente para que tomara la distancia necesaria en el marcador y sentenciara la victoria por 6-4, tal como consignó EFE.

Munar enfrentará a Tomas Machac en cuartos de final, mientras Davidovich espera mantener su senda ganadora y clasificar entre los cuatro mejores de este torneo australiano. El certamen, integrado en la gira de preparación para el Abierto de Australia, se desarrolla con presencia destacada de tenistas españoles, quienes aspiran a sumar ritmo competitivo antes del primer Grand Slam de la temporada.