Cataluña ve el nuevo modelo de financiación como una "ventana de oportunidad" y trabajará para convencer a Junts

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Alicia Romero (PSC), ha elogiado el trabajo del Gobierno central para presentar un nuevo modelo de financiación, del que ha dicho que es una "ventana de oportunidad" para las administraciones autonómicas y ha prometido trabajar para convencer a todos los grupos parlamentarios que han mostrado sus recelos, como Junts.

Así se ha expresado la consellera Romero en declaraciones a los periodistas al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que la ministra Montero ha detallado a las comunidades su propuesta de financiación.

En este contexto, la Generalitat ha puesto en valor el trabajo de Montero para presentar una "propuesta clara y concreta" sobre financiación y ha recalcado que "ganan" todas las comunidades autónomas y que será "más justo y equitativo".

Por ello, ha defendido que su Ejecutivo "no quiere renunciar" a que Cataluña pierda 4.700 millones de euros, garantizando en que trabajará para convencer a los grupos parlamentarios, "que son los que finalmente deben votar este nuevo modelo para que salga adelante".

QUE LAS CCAA DEL PP LO ENRIQUEZCAN

La consellera Romero también se ha pronunciado sobre las críticas que ha suscitado este nuevo modelo de financiación autonómica entre todas las comunidades, aunque se ha centrado en las regiones 'populares', retándolas a incorporar su visión y sus "propiestas" para que "pueda ser un modelo más enriquecido".

Con todo, la representante del Gobierno catalán ha reprochado al PP que decidiera no renovar el modelo de financiación cuando tenía mayoría absoluta y ha recordado que todas las comunidades están reclamando un cambio en el modelo.

EuropaPress

