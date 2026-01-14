Bruno Mars añade un segundo concierto en Madrid el 11 de julio tras la "increíble" demanda para la primera fecha

El cantante Bruno Mars ha añadido una segunda fecha en Madrid para el 11 de julio en su gira 'The Romantic Tour', que le traerá a España ocho años después de su último concierto, tras la "increíble" demanda que ha despertado en la preventa su primera fecha en la capital (10 de julio).

Así lo ha anunciado este miércoles Livenation en redes sociales. "¡Debido a la increíble demanda, se suma un SEGUNDO SHOW de Bruno Mars - The Romantic Tour en el Riyadh Air Metropolitano el sábado 11 de julio!", ha comunicado la entidad.

Las entradas para la segunda fecha ya están a la venta para los usuarios que se hayan registrado en la preventa del artista. La venta general de entradas para ambos conciertos saldrá mañana a las 12.00 horas.

Ambos conciertos tendrán lugar en el Riyadh Air Metropolitano y serán las únicas fechas que tiene en España. Bruno Mars pisó España en 2018 con su gira '24K Magic World Tour', que incluyó shows n el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona el 20 de junio y, dos días después, en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Con su nueva gira 'The Romantic Tour', Bruno Mars viajará por Estados Unidos, con conciertos en Las Vegas, Atlanta, Houston, Nashville, Detroit o Chicago, y con espectáculos en Europa: París, Berlín, Amsterdam o Milan.