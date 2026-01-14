Belarra aconseja a los defensores "ultraderechistas" de Machado a "darse un puntito en la boca" ante la actitud de Trump

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, resaltó que la intervención militar promovida por Estados Unidos en Venezuela respondió a una motivación económica ligada al petróleo, cuestionando que este tipo de operaciones responde a la ley del más fuerte y no solo afecta a Venezuela, sino también a países como Colombia y México. Según informó Europa Press, Belarra defendió estos argumentos al referirse a la política exterior estadounidense en América Latina y las repercusiones de la postura norteamericana en la región.

Durante una entrevista recogida por Europa Press, la líder de Podemos fue consultada sobre si Venezuela se encuentra en mejor situación política con o sin la presencia de Nicolás Maduro. Belarra evitó dar una respuesta directa y señaló que la decisión corresponde a los propios ciudadanos venezolanos. Sin embargo, sostuvo con claridad que "Venezuela está mejor sin Trump" y acusó al gobierno de Estados Unidos de haber llevado a cabo lo que calificó como una "agresión militar ilegal" en territorio venezolano, lo que –según su opinión– tuvo como origen el interés por los recursos petroleros del país sudamericano.

La dirigente insistió en que este tipo de intervenciones extranjeras conforman una de las formas más perjudiciales de gestionar las relaciones internacionales, ya que, en sus palabras, se basan en la imposición de la fuerza. Subrayó que estas prácticas no solo han supuesto un problema para Venezuela, sino que producen consecuencias negativas también para naciones vecinas como Colombia y México. De acuerdo con los reportes de Europa Press, Belarra afirmó que Venezuela se encuentra "intervenida por los Estados Unidos", enfatizando nuevamente la implicación directa del país norteamericano en los asuntos internos venezolanos.

En relación con la situación política de Venezuela y el papel de la oposición, la secretaria general de Podemos hizo referencia a las declaraciones del expresidente norteamericano Donald Trump, quien recientemente expresó su desconfianza hacia la capacidad y legitimidad de los principales opositores venezolanos para ejercer el gobierno del país. "A mí me llama la atención que tanto se ha hablado de la oposición venezolana, que supuestamente ganó las elecciones con un 70 por ciento, y ahora es el propio Trump el que dice que esa gente no tiene capacidad ni legitimidad para gobernar el país", señaló Belarra, según recoge Europa Press.

A partir de estas manifestaciones, Belarra se dirigió a los sectores que han apoyado de manera firme a los partidos opositores venezolanos, y dirigió una recomendación especialmente hacia quienes calificó como "ultraderechistas" que han mostrado un respaldo evidente a figuras como María Corina Machado. "A lo mejor se tienen que dar un puntito en la boca", declaró la secretaria general en alusión al giro en el discurso de Trump respecto a la oposición venezolana, recoge Europa Press.

El medio Europa Press también destaca que Belarra insistió en que el trasfondo de la intervención internacional en Venezuela se encuentra en las disputas por el control de recursos estratégicos, como el petróleo, y no en una verdadera preocupación por la estabilidad democrática o los derechos políticos de la sociedad venezolana. Según la política española, la gestión de estos conflictos ha evidenciado una aplicación de la fuerza por parte de actores poderosos en la comunidad internacional, lo que, en su opinión, constituye una noticia desfavorable para el conjunto de la región latinoamericana.

Europa Press detalla que las recientes declaraciones de Trump han provocado una reacción dentro del debate político español, especialmente entre aquellos sectores que tradicionalmente defendieron la legitimidad de la oposición venezolana y promovieron su reconocimiento internacional. Estas posturas, según expuso Belarra, se ven cuestionadas tras el cambio en la narrativa de la administración estadounidense saliente y la preocupación de algunos actores europeos por las consecuencias de la política exterior impulsada desde Washington.

Entre otros puntos abordados en la entrevista difundida por Europa Press, Belarra insistió en la necesidad de respetar la soberanía de los pueblos latinoamericanos. Recordó que los ciudadanos de cada país deben ser los responsables de elegir a sus autoridades, sin intervenciones externas que, de acuerdo con su análisis, responden a lógicas económicas y geoestratégicas más que a una defensa de los valores democráticos.

La secretaria general de Podemos vinculó sus críticas tanto al papel de Estados Unidos en Venezuela como al impacto que este tipo de estrategia ha generado en la percepción internacional sobre los procesos electorales en América Latina. Según Europa Press, la postura de Belarra se enmarca en el debate sobre la legitimidad de la oposición en Venezuela, tema que sigue generando controversia en el escenario político internacional y que divide la opinión pública en distintos países europeos.

La dirigente de Podemos cerró sus declaraciones incidiendo en la idea de que el interés primordial en las intervenciones sobre Venezuela ha sido el control del petróleo, insistiendo en que los últimos hechos confirman esta interpretación. El medio de comunicación europeo reiteró que Belarra considera que las consecuencias de la política exterior estadounidense afectan tanto a la población venezolana como a otros países de la región, y que su partido continuará defendiendo una vía de diálogo y autodeterminación para Venezuela.