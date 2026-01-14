AMP.Schareina asciende al 'top 3' en motos en una etapa para olvidar de los españoles en coches en el Dakar

Agencias

El piloto australiano Daniel Sanders (KTM) sufrió este miércoles en la categoría de motos una dura caída en las dunas en el inicio de la etapa 10 del Rally Dakar, perdiendo gran parte de sus opciones de repetir triunfo en la carrera, en beneficio del argentino Luciano Benavides (KTM), que es el nuevo líder, y del español Tosha Schareina, que asciende al 'top 3' de la clasificación general.

La segunda parte de la etapa maratón en motos dejó a Sanders como protagonista, al sufrir una grave caída en las dunas en el kilómetro 130 de los 368 km cronometrados del día. Según el propio piloto, se habría roto la clavícula y el esternón, por lo que en el que era líder hasta este miércoles se cae al 99% de la lucha por el 'Touareg'.

El ganador de la etapa fue el francés Adrien van Beveren (Honda), con Benavides, que es nuevo líder, a 4 minutos, mientras que el estadounidense Skyler Howes (Honda) cerró el podio de la jornada. Schareina hizo el octavo mejor crono y ahora es tercero en la clasificación general, en la que el argentino solo posee una ventaja de 41 segundos sobre Ricky Brabec (Honda), que fue quien asistió a Sanders en su caída.

En 'Ultimate', jornada para olvidar de los españoles. Carlos Sainz (Ford) perdió más de 24 minutos en la etapa y la general respecto al catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), segundo este miércoles por detrás del ganador Mathieu Serradori (Century) y más cerca de su sexto triunfo en la carrera. El líder supera por 12 minutos en la general al sudafricano Henk Lategan (Toyota) y a Nani Roma (Ford), tercero y que también perdió casi 15 minutos respecto al catarí.

Hotelverse prepara el salto a EE.UU. tras la entrada de Actyus (AndBank) en su capital y se alía con Minor Hotels

La compañía tecnológica busca expandirse en el mercado estadounidense, respaldada por una nueva alianza estratégica y el apoyo de inversión internacional, con el objetivo de potenciar su plataforma digital y fortalecer la experiencia de sus usuarios en la industria hotelera

Tras sumar a Actyus como accionista y asociarse con Minor Hotels, la firma implementará su tecnología de gemelos digitales para que usuarios en Estados Unidos y otros mercados puedan recorrer hoteles virtualmente antes de decidir su reserva

El argentino Luciano Benavides toma la delantera en la clasificación general tras el accidente que deja a Daniel Sanders casi fuera de competencia, mientras Tosha Schareina escala al tercer puesto y la definición del podio sigue muy ajustada

La infanta Elena, de lo más sonriente tras la presentación oficial del nuevo novio de Victoria Federica

En su primer encuentro familiar, Jorge Navalpotro acompañó a Victoria Federica en Abu Dabi para celebrar el aniversario del rey Juan Carlos rodeados de la familia real, mientras la salud de la princesa Irene genera preocupación entre sus allegados

El doctor José Andrés Román Ivorra, nuevo director de la Unidad de Investigación de la Sociedad Española de Reumatología

