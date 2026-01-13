Zelenski afirma que Rusia prepara "un nuevo ataque masivo" contra Ucrania para "los próximos días"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha alertado este lunes de que el Ejército ruso estaría organizando "un nuevo ataque masivo" contra territorio ucraniano "en los próximos días", asegurando que Moscú busca "aprovechar el frío" para incrementar su actividad militar.

"Hay información que indica que los rusos están preparando un nuevo ataque masivo", ha afirmado Zelenski en su discurso vespertino, en el que ha apuntado a que las fuerzas rusas podrían emplear drones con el fin de "agotar" las defensas aéreas ucranianas, además de misiles.

El mandatario ucraniano ha advertido de que tal bombardeo "podría producirse en los próximos días", ya que, ha alegado, Moscú "quiere aprovechar el frío". "Por favor, cuídense. Cuiden de Ucrania. Y ayuden a quienes se encuentran en la situación más difícil y necesitan apoyo", ha pedido a la población, a la que ha solicitado que permanezca atenta a las alertas antiaéreas.

La advertencia de Zelenski llega cuando las temperaturas están llegando a caer más allá de los dobles dígitos bajo cero durante las horas centrales de la noche en muchas regiones de Ucrania. Además, apenas cuatro días antes, el propio presidente ucraniano alertó de un importante ataque nocturno a sólo unas horas de que el Ejército ruso lanzara un fuerte ataque contra la región occidental de Leópolis y provocara cortes de electricidad, agua y calefacción en la capital, Kiev.

Al hilo, Zelenski ha aprovechado su intervención para agradecer al Gobierno de Noruega su último paquete de apoyo a Ucrania, que el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, ha anunciado unas horas antes, y por el que Oslo asignará 400 millones de dólares (algo menos de 343 millones de euros) "para apoyar las necesidades urgentes de Ucrania este invierno". "Hay que calentar las casas, preparar comidas, educar a los niños, pagar a los funcionarios y mantener la atención sanitaria en funcionamiento", ha destacado Eide.

ZELENSKI PIDE MANTENER TODAS LAS MEDIDAS DE PRESIÓN CONTRA RUSIA

Paralelamente, el presidente de Ucrania también ha abordado las negociaciones de paz, un proceso en el que "ya se ha avanzado mucho", según ha manifestado. "Estamos coordinando con los enviados del presidente Trump el calendario de reuniones; nuestros documentos ya están, en muchos aspectos, listos para su firma", ha apuntado.

"Entendemos que la parte estadounidense mantiene un contacto constante con Rusia, incluso en relación con el documento básico para el fin de la guerra", ha agregado en alusión a la mediación de Washington entre las dos partes, subrayando también que la diplomacia de los tres países ha estado "extraordinariamente activa en los últimos meses".

Con todo, Zelenski ha asegurado que "el comportamiento y la retórica de Rusia no indican en absoluto que deseen poner fin a esta guerra ni que se estén preparando para ello", mientras que un informe de víctimas en 2025 realizada por gobiernos europeos publicado este mismo lunes refleja que Rusia aumentó los ataques contra civiles en Ucrania después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, iniciara sus esfuerzos diplomáticos para poner fin a la invasión.

En este contexto, Zelenski ha incidido en que la postura de Moscú "depende enteramente" de las acciones de los socios de Ucrania, por lo que ha pedido a sus aliados y, en especial, a Estados unidos, que mantengan sobre la mesa "todas las opciones de presión", citando, en concreto, el transporte y suministro de petróleo.

Por otra parte, no ha dejado de lado el futuro después de la guerra y ha indicado que su gabinete está "trabajando para crear mecanismos de financiación eficaces para la recuperación" que sean "justos para Ucrania".