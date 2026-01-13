Agencias

Zelenski afirma que el "levantamiento" en Irán "es clara señal de que las cosas no serán más fáciles para Rusia"

Guardar

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que el "levantamiento" en Irán "es una clara señal de que las cosas no serán más fáciles para Rusia", en referencia a la oleada de protestas en el país centroasiático, aliado de Moscú, por la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida.

"Lo que está sucediendo ahora en Irán, protestas a gran escala, en realidad un levantamiento, es una clara señal de que las cosas no le resultarán más fáciles a Rusia", ha afirmado Zelenski en un mensaje en redes sociales, en el que ha destacado que "toda persona decente del planeta quiere que el pueblo de Irán se libere del régimen que ha causado tanto mal a Ucrania y a otros países".

Así, ha subrayado que "es crucial que el mundo no deje pasar una oportunidad en la que los cambios son posibles". "Todos los líderes, todos los países y todas las organizaciones internacionales deben intervenir ahora y ayudar al pueblo (iraní) a apartar a los culpables de en lo que tristemente se ha convertido Irán".

"Todo puede ser diferente", ha zanjado, en el marco de unas movilizaciones que estallaron a finales de diciembre y que han dejado hasta la fecha más de 600 muertos, según la organización no gubernamental HRANA, fundada en 2005 y con sede en Estados Unidos.

Kiev ha acusado en numerosas ocasiones a Teherán de dar apoyo a Rusia en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, unas afirmaciones rechazadas por las autoridades de Irán, que durante los últimos años ha estrechado sus lazos con Moscú.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Líderes europeos condenan la represión de las fuerzas iraníes en las protestas antigubernamentales

Mandatarios de varios países demandan frenar el uso excesivo de la fuerza frente a la oleada de manifestaciones iniciadas por el empeoramiento económico, exigen respeto a la libertad de expresión y reclaman la liberación de detenidos según comunicados oficiales

Líderes europeos condenan la represión

El Real Madrid pone fin "de mutuo acuerdo" a la etapa de Xabi Alonso como entrenador

Tras perder la final contra el FC Barcelona, el club blanco anuncia el cierre de ciclo bajo la dirección de Xabi Alonso, afirmando que ambas partes llegaron a un entendimiento para no continuar su proyecto juntos

El Real Madrid pone fin

Pérez-Reverte acusa a la RAE de Muñoz Machado de doblegarse ante la presión externa: "Talibanes del todo vale"

El escritor y académico sostiene que la institución atraviesa una crisis interna, acusando a su dirección de ceder frente a intereses políticos y mediáticos, lo que debilita la posición de expertos literarios y pone en riesgo la autoridad histórica del organismo

Pérez-Reverte acusa a la RAE

Asemesa manifiesta la falta de sensibilidad de la UE con la aceituna de mesa en el acuerdo UE-Mercosur

La principal organización exportadora advierte que el pacto comercial entre la Unión Europea y Mercosur representa un riesgo para la industria, reclamando acciones inmediatas para impedir una pérdida de competitividad y frenar el impacto negativo en miles de empleos rurales

Asemesa manifiesta la falta de

La galería Ansorena nombra a Alfonso Mato Yllera como nuevo director general

El Consejo de Administración eligió a un ejecutivo con amplia trayectoria financiera internacional para liderar la histórica casa de arte y joyería, destacando su experiencia y visión estratégica para impulsar un ambicioso proceso de transformación y continuidad familiar

La galería Ansorena nombra a