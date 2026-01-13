VÍDEO: João Cancelo: "Quiero desafiarme e intentar tener un espacio en este Barça"

João Cancelo comunicó que su regreso al FC Barcelona constituyó una prioridad personal al momento de decidir su salida del Al Hilal, según detalló Europa Press. El jugador explicó que tras mantener contacto con Deco, director deportivo del Barça, optó por esperar únicamente la oferta del club catalán, a pesar de que existían propuestas de otras instituciones. Subrayó ante los medios que “a los otros clubes les dije que mi primera opción era el Barça y que iba a esperar por ellos”, dejando claro que su interés se centraba exclusivamente en volver al equipo culé. La noticia principal señala que Cancelo se convirtió oficialmente en nuevo futbolista del FC Barcelona, incorporándose en calidad de cedido hasta el final de la presente temporada procedente del Al Hilal Saudi FC.

De acuerdo con Europa Press, la operación de cesión de Cancelo se concretó tras varias horas de espera debido a retrasos en la recepción del tránsfer. Finalmente, tras firmar el contrato, el lateral portugués recibió el permiso para sumarse a los entrenamientos este miércoles y queda a disposición del entrenador Hansi Flick para debutar. Vestirá de nuevo la camiseta azulgrana, esta vez portando el dorsal ‘2’.

La salida de Cancelo del Al Hilal resultó inesperada incluso para el propio futbolista, quien relató que “el míster del Al-Hilal me dijo una cosa y luego, en tres días, otra”, según lo consignó Europa Press. Esta situación le tomó por sorpresa, aunque finalmente valoró la posibilidad de regresar al club catalán. El defensor enfatizó su deseo de recibir una nueva oportunidad en el Camp Nou y expresó su motivación por afrontar el reto de ganarse un lugar en la plantilla. Afirmó: “Vengo para tener mi espacio, a entrenar para jugar. Pero Jules, Balde, Gerard Martín y Eric Garcia lo están haciendo muy bien. Va a ser difícil, me gustan los retos y quiero desafiarme a mí mismo e intentar tener un espacio en el equipo”.

Durante su presentación, Cancelo también destacó el nivel del actual plantel del Barça y la presencia de excompañeros en el vestuario. Según precisó Europa Press, el futbolista manifestó que había conversado con el técnico Flick para transmitirle su entusiasmo por participar en un equipo con alto talento. “Cuando estuve aquí, algunos de los niños se han convertido ya en hombres. Da gusto ver a este Barça jugar y vengo a intentar ayudar, a disfrutar del club y del equipo y, si es posible, a ganar títulos”, señaló el jugador portugués.

Cancelo detalló que su estado físico es óptimo para incorporarse de inmediato. El medio indicó que el jugador explicó que, a raíz de una lesión sufrida en septiembre mientras jugaba en Arabia Saudita y debido a la limitación de cupos para futbolistas extranjeros, quedó fuera de la lista de inscritos y solo podía ser registrado de nuevo a partir de enero. No obstante, indicó: “En Arabia hay límite de extranjeros y me lesioné en septiembre, me quitaron de la lista y solo podían inscribirme en enero, pero vengo entrenando, estuve en la selección y estoy listo para intentar jugar”.

Respecto a su futuro, Cancelo reconoció que su vinculación al Barça por el momento solo se extiende hasta final de temporada, ya que mantiene contrato con el Al Hilal. Aun así, según Europa Press, el lateral expresó su intención de aprovechar al máximo este periodo y su objetivo de conseguir títulos, una meta que durante su etapa previa en el club catalán no logró cumplir. El jugador indicó: “Tengo contrato con el Al-Hilal, pero vengo a disfrutar hasta final de temporada y luego veremos qué pasa. No tuve la suerte de ganar un título cuando estuve aquí y es lo que quiero: ganar títulos con este club”.

João Cancelo vuelve al FC Barcelona en una situación similar a la de la campaña 2023/24, cuando se incorporó también en calidad de cedido, en esa ocasión procedente del Manchester City. Durante esa etapa, disputó 42 encuentros oficiales repartidos entre LaLiga y la Liga de Campeones, anotando cuatro goles y proporcionando cinco asistencias, según recordó Europa Press. Luego de su anterior ciclo en Barcelona, al concluir el 30 de junio de 2024, el lateral portugués inició una nueva experiencia en el Al Hilal, donde participó en 45 partidos a lo largo de temporada y media.

Formado en el Benfica, Cancelo acumula experiencia en diversas ligas europeas tras haber jugado en clubes como el Valencia, Inter de Milán, Juventus, Manchester City y Bayern de Múnich. Ahora repite etapa en Barcelona, con el objetivo de consolidar su sitio bajo la dirección de Hansi Flick. Cancelo valoró que el equipo “vive de títulos” y consideró que la plantilla actual presenta mayor profundidad respecto a la anterior, según difundió Europa Press. Además, el defensor mostró predisposición para integrarse como una pieza importante dentro de la dinámica del club catalán e hizo hincapié en el desafío que representa la competencia interna por un lugar en la defensa.

El FC Barcelona anunció que pone a disposición imágenes de la presentación de Cancelo, obtenidas por Europa Press Televisión. Con este refuerzo, el equipo dirigido por Flick suma a un futbolista internacional con experiencia en varios clubes de alto nivel europeo, que llega decidido a hacerse un hueco en el once inicial y a contribuir en la búsqueda de nuevos títulos para la entidad.