Una ONG cifra en 1.850 los muertos por las protestas en Irán

La ONG Human Rights Activists (HRA) ha denunciado este martes que 1.850 personas, incluyendo nueve niños, han muerto como consecuencia de la represión durante las protestas antigubernamentales en Irán y ha cifrado en más de 16.700 los detenidos por las fuerzas de seguridad iraníes.

"Se están investigando otras 770 muertes. Estas cifras probablemente sean mucho mayores, dados los continuos bloqueos de Internet y las comunicaciones. Este rápido aumento de las cifras es especialmente preocupante", ha indicado en un comunicado.

La ONG ha asegurado que las fuerzas de seguridad utilizan "tácticas cada vez más letales contra los manifestantes, incluyendo armas de tipo militar, armas de perdigones y escopetas", así como "tiroteos a corta distancia", acciones que "violan el derecho a la vida conforme al Derecho Internacional".

"Todas las denuncias creíbles de ejecuciones ilegales y otros usos excesivos o arbitrarios de la fuerza requieren una investigación rápida, independiente y efectiva, y los responsables deben rendir cuentas", ha subrayado la organización, con sede en Estados Unidos.

El último balance proporcionado por HRA situaba las víctimas mortales por las protestas en 646 fallecidos. Por su parte, la ONG con sede en Noruega Iran Human Rights (IHRNGO) ha indicado este martes que el número de muertos asciende a 734. En la víspera detalló que 648 manifestantes habían muerto en las calles de Irán.

