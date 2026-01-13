Agencias

Transportistas bloquean vías en el centro de México en protesta por extorsiones

Guardar

Ciudad de México, 13 ene (EFE).- Transportistas del Estado de México bloquearon este martes diversas vías estratégicas que conectan con la capital mexicana para denunciar una presunta red de extorsión integrada por operadores de grúas, depósitos vehiculares y autoridades, y exigir la intervención del Gobierno estatal.

Desde alrededor de las 9:00 hora local, las unidades se movilizaron en la carretera Chalco–Cuautla, la autopista México–Puebla, el Circuito Exterior Mexiquense, la calzada Ignacio Zaragoza, la avenida Bordo de Xochiaca y la carretera México–Texcoco, lo que provocó afectaciones a la circulación.

La protesta la convocó la Asociación de Rutas Hermanas, cuyos integrantes acusaron a las autoridades de no atender las denuncias presentadas por presuntos cobros excesivos, extorsiones y robo de autopartes en 'corralones', terrenos donde la Policía guarda los vehículos retirados por estacionar en lugares prohibidos.

Los transportistas señalaron que, en algunos casos, las grúas trasladan las unidades involucradas en accidentes a corralones ubicados a largas distancias, incluso fuera del Estado de México, como en Pachuca, capital de Hidalgo, para exigir pagos elevados que pueden alcanzar hasta los 50.000 pesos (unos 2.800 dólares).

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov), en la actual administración operaban 96 corralones, de los que solo tres contaban con concesión, una situación que, según la dependencia, facilitaba abusos.

El año pasado, la Semov otorgó 40 nuevas concesiones, aunque los transportistas aseguran que muchos corralones continúan operando de manera irregular.

Los manifestantes advirtieron de que los bloqueos podrían extenderse durante el día como parte de un “megabloqueo” en distintas vialidades de la entidad, mientras esperan una respuesta de las autoridades estatales. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Las mujeres trans con VIH presentan peores resultados clínicos a largo plazo pese a un buen acceso inicial a la atención

Un análisis realizado en hospitales españoles demuestra, según los expertos, que este grupo enfrenta mayores dificultades para mantener la continuidad del seguimiento y la adherencia al tratamiento, lo que agrava su vulnerabilidad frente al virus y sus complicaciones

Infobae

UNICEF alerta del asesinato de un centenar de niños en Gaza desde octubre a pesar del alto el fuego

Casi un centenar de menores han perdido la vida en la Franja desde octubre, según denunció UNICEF, que señala que la violencia persiste pese a la tregua y advierte de que el número real de víctimas podría ser mayor

UNICEF alerta del asesinato de

Ya sabemos la fecha en la que llegará a las librerías la nueva novela de Elísabet Benavent, 'Una niña buena'

La reconocida autora anuncia su siguiente título, disponible simultáneamente en varios idiomas el 14 de abril, una propuesta literaria que explora la superación personal y promete convertirse en el próximo fenómeno de ventas gracias a una historia inspiradora

Ya sabemos la fecha en

Fiscales de Corea del Sur piden la pena de muerte para el expresidente Yoon por la ley marcial

El proceso judicial por el decreto de la ley marcial sitúa a Yoon Suk Yeol ante la posibilidad de la máxima condena, mientras fiscales lo acusan de utilizar fuerzas militares para interrumpir el funcionamiento del Parlamento y socavar instituciones democráticas

Fiscales de Corea del Sur

El Banco Mundial prevé que la región de América Latina y el Caribe crezca un 2,3% en 2026 y un 2,6% en 2027

El Banco Mundial prevé que