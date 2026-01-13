Transportistas bloquean vías en el centro de México en protesta por extorsiones

Ciudad de México, 13 ene (EFE).- Transportistas del Estado de México bloquearon este martes diversas vías estratégicas que conectan con la capital mexicana para denunciar una presunta red de extorsión integrada por operadores de grúas, depósitos vehiculares y autoridades, y exigir la intervención del Gobierno estatal.

Desde alrededor de las 9:00 hora local, las unidades se movilizaron en la carretera Chalco–Cuautla, la autopista México–Puebla, el Circuito Exterior Mexiquense, la calzada Ignacio Zaragoza, la avenida Bordo de Xochiaca y la carretera México–Texcoco, lo que provocó afectaciones a la circulación.

La protesta la convocó la Asociación de Rutas Hermanas, cuyos integrantes acusaron a las autoridades de no atender las denuncias presentadas por presuntos cobros excesivos, extorsiones y robo de autopartes en 'corralones', terrenos donde la Policía guarda los vehículos retirados por estacionar en lugares prohibidos.

Los transportistas señalaron que, en algunos casos, las grúas trasladan las unidades involucradas en accidentes a corralones ubicados a largas distancias, incluso fuera del Estado de México, como en Pachuca, capital de Hidalgo, para exigir pagos elevados que pueden alcanzar hasta los 50.000 pesos (unos 2.800 dólares).

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov), en la actual administración operaban 96 corralones, de los que solo tres contaban con concesión, una situación que, según la dependencia, facilitaba abusos.

El año pasado, la Semov otorgó 40 nuevas concesiones, aunque los transportistas aseguran que muchos corralones continúan operando de manera irregular.

Los manifestantes advirtieron de que los bloqueos podrían extenderse durante el día como parte de un “megabloqueo” en distintas vialidades de la entidad, mientras esperan una respuesta de las autoridades estatales. EFE