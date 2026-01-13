S&P prevé que España crezca un 2,1% en 2026 y que se desacelere al 1,8% en 2027 y 2028

La economía española crecerá este año un 2,1%, prácticamente el doble de lo que lo hará la eurozona, para después desacelerarse al 1,8% tanto en 2027 como 2028, según ha informado este martes S&P Global Ratings durante su conferencia de prensa anual.

Aunque la agencia de calificación ha revelado que España crecerá en 2026 siete décimas menos que en 2025, su dinamismo sobresaldrá frente a las principales economías europeas.

Así, Alemania apretará en 2026 al crecer un 1,1% desde el 0,3% de 2025 y avanzará un 1,6% los dos ejercicios siguientes a cuenta del plan de estímulo fiscal desplegado por el Gobierno del canciller Friedrich Merz, aunque el componente cíclico aportará cuatro décimas este año, siete el siguiente y ocho en 2028.

La aprobación de dicho proyecto beneficiará a Italia, que verá su PIB expandirse un 0,8% en 2026 desde el 0,5% del año anterior, mientras que Francia hará lo propio al 1% desde el 0,8%.

La previsión macro de la zona euro arroja una panorama "bastante estable" con un avance del 1,2% este año, una décima menos. El BCE mantendrá su política monetaria, pero el PIB seguirá beneficiándose de las bajadas de tipos de interés ya acometidas. Igualmente, el mercado laboral funcionará bien y el paro seguirá en mínimos.

IMPACTO DE LOS ARANCELES

Por otro lado, el impacto acumulado de la guerra arancelaria sobre el PIB de la eurozona entre 2025 y 2026 será de entre cuatro décimas y cinco décimas. España se vería menos afectada, con tres décimas menos.

S&P ha explicado que el mayor impacto se deriva de la incertidumbre generada y el retraso de las inversiones. No obstante, el plan de estímulo germano contrarrestará el efecto negativo arancelario ya desde 2027 en adelante.

En 2027 la economía europea podría crecer por encima de su potencial, lo que obligaría al BCE a elevar los tipos de interés al entorno del 2,5% desde el 2% actual. No se prevén dificultades de financiación para ningún país.

Sobre actualidad internacional, S&P cree que los acontecimientos observados en Venezuela tendrán un impacto "muy limitado" sobre los mercados, igual que con las tensiones entre Estados Unidos con México y Colombia. S&P augura una mayor cooperación entre los gobiernos de estos países con la Administración Trump.

RATING Y DÉFICIT

Las subidas de 'rating' del año pasado para España, Italia o Portugal se fundamentan en el proceso de desapalancamiento del sector privado observado en estas naciones. Solo en Portugal sí se desendeudó también el Estado.

El desfase entre ingresos y gastos en España será en 2026 del 2,7%. S&P ha subrayado que, pese al crecimiento nominal de la economía española, no se está logrando reducir el déficit en lo que supone una "oportunidad perdida" y un "desaprovechamiento de una coyuntura especialmente favorable".

En el caso de Francia, no habrá consolidación presupuestaria ante un contexto de inestabilidad política. De su lado, Grecia, Portugal, Chipre e Irlanda, muy afectados en su día por la crisis financiera y de deuda, lograrán disminuir sus pasivos de cara a los próximos años.

Bélgica tiene una perspectiva de 'rating' negativa por el déficit y Eslovaquia por su modelo de crecimiento basado en el comercio exterior. Irlanda, Croacia y Chipre sobresalen por su tendencia positiva. España permanecerá estable tras la subida de su calificación al 'A+' de hace unos meses.