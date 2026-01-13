Semilla y Belarra anima a participar "de forma cívica y responsable" en las protestas por el acuerdo con Mercosur

La asociación de agricultores y ganaderos Semilla y Belarra ha mostrado su apoyo a las protestas convocadas en contra del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y ha animado a sus socios a participar "de forma cívica y responsable".

En un comunicado, desde la asociación han valorado positivamente que "después de casi dos años de lucha", diversas Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) navarras y guipuzcoanas "hayan organizado un acto reivindicativo en contra del acuerdo europeo con Mercosur y por una solución al problema de la dermatosis nodular".

"Como no podía ser de otra manera, y tras años reivindicando junto al sector agrícola y ganadero independiente, navarro, español y europeo una PAC justa, la reducción de la ingente e injustificada burocracia, acuerdos de comercio con cláusulas espejo o la gestión eficaz y razonable de enfermedades ganaderas, Semilla y Belarra-Unaspi (Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes) apoya el acto y anima a todos sus socios a participar en él de forma cívica y responsable", han subrayado.

También han animado "al resto del sector a acudir a Irun el próximo día 15 ante el desamparo del sector por el acuerdo comercial con Mercosur y la gestión de la dermatosis nodular bovina".

"Solamente mostrando unidad, de forma sensata y bajo la dirección de la organización se podrán alcanzar los objetivos que permitan mantener vivas las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas. Al mismo tiempo, esperamos que este tipo de reivindicaciones por parte de las OPAS no sean algo esporádico y puntual", han manifestado.

"PREOCUPACIÓN" POR LA DERMATOSIS NODULAR BOVINA Y SU GESTIÓN

Por otro lado, desde Semilla y Belarra han añadido que "fruto de nuestra preocupación" por la dermatosis nodular bovina y su gestión, el pasado viernes la asociación remitió al Gobierno de Navarra un correo electrónico en el que afirmaban que "los ganaderos estamos verdaderamente preocupados".

"A pesar de la campaña de vacunación, la incertidumbre sobre el protocolo en caso de afección de un animal, vacunado o no, en una explotación incrementa nuestra inquietud. Quisiéramos conocer el protocolo previsto en caso de un positivo, así como la indemnización prevista por la eliminación de cada animal", trasladaron al Ejecutivo.

Desde la asociación esperan que el cálculo de la indemnización "tenga en cuenta no solo el coste actualizado de reposición del animal, dependiendo de su edad, raza, aptitud etc., sino también del coste de oportunidad y otros costes derivados del protocolo".