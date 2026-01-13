Agencias

Sara Carbonero, de vuelta en la capital madrileña arropada por su pareja, José Luis Cabrera

La periodista fue dada de alta tras permanecer ingresada en Lanzarote por una intervención de urgencia, y fue vista este martes por la noche regresando a Madrid acompañada de su pareja para continuar su proceso de recuperación

Apareciendo en el aeropuerto de Madrid en horas de la noche, Sara Carbonero fue vista acompañada de José Luis Cabrera, quien se mantuvo a su lado mientras accedían a las instalaciones por la zona VIP tras su llegada desde Lanzarote. Según consignó el medio, la periodista avanzaba con paso lento y mostrando alguna dificultad física, apoyada en el brazo de Cabrera antes de abordar rápidamente una furgoneta ya dispuesta para su traslado. De acuerdo con la información difundida, Carbonero se encontraba retornando a su domicilio en la capital para continuar el proceso de recuperación posterior a su hospitalización.

El medio informó que Carbonero había pasado once días ingresada en el Hospital José Molina Orosa de Lanzarote, donde originalmente se encontraba disfrutando de unas vacaciones navideñas en compañía de José Luis Cabrera y un grupo de amigos. Durante su estancia vacacional, el pasado 2 de enero, la periodista experimentó un intenso dolor abdominal que la llevó a necesitar atención médica de emergencia al ingresar al centro hospitalario.

Tal como publicó la fuente, tras su llegada al hospital, Carbonero requirió una intervención quirúrgica de urgencia y su estado de salud motivó su ingreso inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos. Permaneció en la UCI hasta el 8 de enero, fecha en la que los equipos médicos dispusieron su traslado a planta, considerando una evolución positiva en su estado.

La periodista permaneció en planta varios días adicionales, bajo observación y cuidados, hasta lograr el alta definitiva que le permitió viajar de regreso a Madrid. El proceso postoperatorio, según detalló el medio, implica ahora una fase de recuperación en casa, rodeada de su entorno más cercano.

Las imágenes que documentaron la vuelta de Carbonero mostraron el apoyo constante de su pareja durante el proceso de desembarque en el aeropuerto y en el trayecto subsiguiente hasta la furgoneta que la trasladó. El regreso a Madrid marca el inicio de una nueva etapa en la recuperación de la periodista tras la intervención quirúrgica recibida en Lanzarote.

