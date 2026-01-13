Sánchez se reunirá el lunes con Feijóo para abordar el envío de tropas a Ucrania aunque el PP quiere tratar más temas

El Partido Popular ha hecho saber que considera fundamental recibir detalles y justificaciones concretas sobre cualquier operación relacionada con el despliegue de tropas españolas en Ucrania, antes de prestar su respaldo. De acuerdo con lo publicado por el medio, Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, advirtió: “Si creen que van a tener el apoyo del Partido Popular sin datos, sin condiciones, sin explicaciones, que se olviden”. Esta postura se produce a pocos días del previsto encuentro entre Pedro Sánchez y Feijóo, que abordará el posible envío de militares tras un acuerdo de paz en el conflicto ucraniano.

Según informó el medio, la cita tendrá lugar el lunes 19 de enero en el Palacio de La Moncloa y partirá de la petición planteada por Feijóo para que el presidente del Gobierno detalle al líder del principal partido de la oposición la “estrategia de seguridad y diplomacia” española. Desde el Gobierno se transmitió que se brindará información sobre los cambios geopolíticos que afectan al contexto internacional, así como las acciones emprendidas por el Ejecutivo en respuesta a estas variaciones, tal como ha comunicado Moncloa. A la vez, el Ejecutivo recordó que viene desarrollando un ejercicio de transparencia ante el Congreso y los medios de comunicación, según consignó la misma fuente.

El medio señaló que la convocatoria de esta reunión se enmarca en una ronda de contactos que el Gobierno prevé mantener con los grupos parlamentarios, a excepción de Vox. El objetivo principal radica en informarles sobre la intención de desplegar una fuerza internacional en Ucrania una vez se alcance un acuerdo de paz con Rusia. El pasado martes, durante su estancia en París después de asistir a la reunión de la Coalición de Voluntarios, Sánchez avanzó la idea de discutir con los distintos grupos del Congreso la posibilidad de enviar tropas españolas al término del conflicto, según reportó el medio.

Las fuentes gubernamentales detallaron que en el encuentro de este lunes, el jefe del Ejecutivo tiene previsto explicar a Feijóo el contexto estratégico que enfrenta España y las líneas de acción que se siguen en ámbitos tanto diplomáticos como de seguridad. El Gobierno planteó que estas reuniones con los líderes parlamentarios buscan reforzar la comunicación institucional respecto a las cuestiones de defensa y exteriores en un momento de importantes transformaciones globales.

Por el lado del PP, fuentes citadas por el medio indicaron que el partido de la oposición solicita encarar en la reunión no solo el envío de efectivos a Ucrania, sino una agenda más amplia. El Partido Popular expresó su rechazo a cualquier decisión en materia de Defensa que se tramite “de forma aislada”, poniendo de relieve que toda decisión sobre presupuestos, estrategia militar y política exterior debe someterse a “votación vinculante”, según indicaron al medio fuentes de la formación.

Los gabinetes de ambos líderes establecieron contacto al inicio de la semana para ultimar los detalles del encuentro. Durante estas conversaciones, el PP reafirmó su interés en que la cita abarque más cuestiones, subrayando su exigencia de transparencia y debate parlamentario sobre los temas de defensa nacional. Fue allí donde el partido trasladó su condicionamiento para respaldar potenciales despliegues de efectivos españoles en escenarios internacionales, reportó el medio.

La reunión entre Sánchez y Feijóo se produce en un contexto internacional marcado por la inestabilidad y los reajustes geopolíticos derivados del conflicto entre Ucrania y Rusia. El Ejecutivo manifestó su intención de responder a estas circunstancias desde una perspectiva diplomática y de defensa, abriendo el diálogo con los principales representantes parlamentarios para garantizar un consenso político que permita adoptar decisiones en materia internacional y de seguridad nacional.

Según publicó el medio, el Gobierno subrayó que el traspaso de información hacia los partidos con representación en el Congreso persigue mantener el cauce informativo habitual sobre cuestiones de seguridad y acción exterior. Esta práctica, explicaron desde Moncloa, forma parte de la línea adoptada por el Ejecutivo para afrontar los desafíos derivados de la coyuntura global, dentro del marco de colaboración institucional.

El anuncio del presidente Sánchez en París puso sobre la mesa la participación española en una fuerza internacional de paz en Ucrania sujeta a la condición de que previamente exista un acuerdo de paz entre las partes en conflicto. Dicha iniciativa requiere del conocimiento y, potencialmente, del respaldo de los grupos parlamentarios, como parte del proceso democrático y de control político habitual recogido en el sistema parlamentario español.

Fuentes consultadas del Partido Popular insistieron ante el medio consultado en que el partido pretende que cualquier decisión que afecte al despliegue de medios y recursos militares españoles esté respaldada por los datos suficientes, la justificación adecuada y la transparencia exigida a las políticas públicas en materia de defensa y relaciones internacionales.