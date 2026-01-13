Agencias

Rubio recibe al canciller de Panamá en pleno debate sobre la estabilidad de Venezuela

Washington, 13 ene (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este martes al ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, en la sede del Departamento de Estado en Washington en una cita que, además de tratar asuntos relacionados con los dos países, estuvo marcada por la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Rubio expresó su profundo agradecimiento por la sólida colaboración de Panamá durante el último año, destacando la estrecha cooperación que ha impulsado prioridades compartidas en nuestra región, según el portavoz adjunto, Tommy Pigott.

El jefe de la diplomacia estadounidense elogió las medidas adoptadas por Panamá para garantizar la protección de la infraestructura crítica y "expresó su interés en una mayor cooperación en los esfuerzos regionales en curso para promover la estabilidad en Venezuela", informó Pigott.

Rubio y Martínez-Acha también conversaron sobre las oportunidades para profundizar en la colaboración en temas de interés mutuo entre Estados Unidos y Panamá, "incluida nuestra cooperación en materia de seguridad para combatir amenazas comunes, como el narcotráfico y el crimen transnacional", según el comunicado del Departamento de Estado.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, ha celebrado la captura de Maduro del pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses en Caracas y ha pedido que esto conduzca a una transición democrática en Venezuela.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá mantiene además "activas y permanentes gestiones diplomáticas" para lograr la liberación del ciudadano panameño Olmedo Javier Núñez Peñalba, detenido en Venezuela desde el pasado junio. EFE

