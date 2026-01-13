Rubio aborda en Washington los retos "más urgentes" con Wadephul, pero evita aludir a Groenlandia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha abordado los "desafíos globales más urgentes" en un encuentro que ha mantenido este lunes en la Casa Blanca con su homólogo alemán, Johann Wadephul, si bien ha evitado mencionar las desavenencias a cuenta de las reiteradas amenazas de Donald Trump sobre hacerse con la isla de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, "por las buenas o por las malas".

"Los dos líderes han discutido los desafíos globales más urgentes, entre ellos asegurar las cadenas de suministro, garantizar que Venezuela ya no pueda ser un centro operativo para las actividades de nuestros adversarios en todo el mundo y promover los esfuerzos para lograr la paz entre Rusia y Ucrania", reza una breve nota de la cartera diplomática estadounidense.

Rubio y Wadephul han "reiterado la importancia de impedir que Irán desarrolle u obtenga armas nucleares" en una reunión en la que además han "reafirmado su compromiso de profundizar la asociación entre Estados Unidos y Alemania en estas prioridades fundamentales", de acuerdo al comunicado del portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

El jefe de la diplomacia alemana, por su parte, ha defendido que "Europa necesita socios fiables en Washington, y Estados Unidos también necesita a Europa" en un breve mensaje en su cuenta de la red social X.

Wadephul, que se ha mostrado agradecido con Rubio por "la cálida bienvenida y el intercambio sincero y profundo" mantenidos en la capital estadounidense, ha subrayado en la misma plataforma los "intereses" compartidos a ambos lados del Atlántico: "defender la democracia, la libertad y la autodeterminación", en una velada referencia a las aspiraciones de los groenlandeses y en medio de la insistencia de la Administración Trump por anexionarse la isla, una cuestión que ha hecho saltar las alarmas en Europa.

Este mismo lunes, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha defendido que la isla forma parte de Dinamarca y ha apostado por la cooperación con la OTAN para "defender" este territorio.