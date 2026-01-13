Regiones de Somalia consideran "nula" la rescisión de los acuerdos de seguridad con Emiratos

El Ministerio de Exteriores de Somalilandia expresó que Berbera forma parte de la República de Somalilandia, argumentando que Somalia no posee autoridad sobre esa ciudad ni la capacidad de modificar acuerdos internacionales relativos al área. Con este posicionamiento, las autoridades locales refutaron la reciente decisión del Gobierno central de Somalia, que ordenó la rescisión de los acuerdos en materia de seguridad y defensa con Emiratos Árabes Unidos. Según consignó Europa Press, las regiones semiautónomas de Puntlandia, Somalilandia y Jubalandia han declarado carentes de validez legal las medidas adoptadas por Mogadiscio y anunciaron su disposición a mantener la cooperación con Emiratos.

La administración de Puntlandia, a través de un comunicado difundido en redes sociales, afirmó que la decisión del Ejecutivo federal contradice la legislación regional y no modificará la colaboración existente con Emiratos Árabes Unidos. Este gobierno también sostuvo que “el Gobierno Federal de Somalia, cuyo mandato está a punto de concluir, insiste en dividir a la nación” y acusó a las autoridades centrales de generar discordia en un entorno caracterizado por la inestabilidad política y la inseguridad. Estas declaraciones, reveladas por Europa Press, reflejan el rechazo frontal a la intervención de Mogadiscio en los acuerdos alcanzados de manera independiente con Emiratos.

Por su parte, la administración separatista de Somalilandia puntualizó que “Somalia no tiene legitimidad para suspender, modificar ni influir en estos acuerdos de ninguna manera” y subrayó que “cualquier intento de este tipo carece de validez legal y contradice los hechos y principios establecidos por el Derecho Internacional”. Este mensaje fue compartido en redes sociales, ampliando la postura defendida por esta región respecto a su autogobierno y a la falta de jurisdicción de Somalia sobre sus decisiones bilaterales.

La región de Jubalandia, que rompió relaciones con el gobierno central en noviembre de 2024, también se alineó con la postura de Puntlandia y Somalilandia. Los líderes de Jubalandia precisaron, en un comunicado citado por Europa Press, que “todos los acuerdos de desarrollo y seguridad” mantienen su vigencia, dado que, según la legislación local, solo la región tiene autoridad para modificarlos o anularlos. La nota enviada a través de redes sociales sostiene que el Gobierno federal ha fracasado en sus responsabilidades de mantener la unidad del país y considera las medidas anunciadas un intento de evadir dichas obligaciones.

De acuerdo con Europa Press, la rescisión de cooperación afecta infraestructuras críticas que incluyen instalaciones portuarias y aeroportuarias en Bosaso (Puntlandia), Berbera (Somalilandia) y Kismayo (Jubalandia), zonas en las que Emiratos ha realizado inversiones significativas y mantiene contingentes militares.

La polémica intervención del Gobierno Federal en estos acuerdos regionales se produjo después de que las autoridades centrales prohibieran el ingreso de aeronaves militares y de carga, propiedad o arrendadas por Emiratos Árabes Unidos, en el espacio aéreo de Somalia. Esta medida respondió a la supuesta salida del país del destituido líder del Consejo de Transición del Sur, Aidrus al Zubaidi, quien, según el reporte de la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen recogido por Europa Press, escapó junto a otros colaboradores mediante el buque 'Bamedhaf', el cual zarpó desde Adén hacia Berbera, en Somalilandia, desconociendo las autoridades somalíes su tránsito.

En paralelo, el reconocimiento por parte de Israel —aliado de Emiratos Árabes Unidos— al estatuto semiautónomo de Somalilandia, en el norte de Somalia, intensificó las tensiones entre Abu Dabi y Mogadiscio. Este reconocimiento fue objeto de fuerte desaprobación tanto por el gobierno de Somalia como por la mayoría de la comunidad internacional, lo que contribuyó al deterioro de la relación entre las partes implicadas.

Europa Press detalló que la disputa entre el gobierno central y las regiones autónomas gira alrededor de la legitimidad para gestionar pactos internacionales en temas de seguridad y desarrollo. Las autoridades regionales insisten en que las únicas legislaciones válidas para alterar o rescindir estos acuerdos son las propias de cada territorio, subrayando la autonomía de gestión frente al poder de Mogadiscio.

El desacuerdo pone de manifiesto la persistente fragmentación política en Somalia y su impacto en la gestión de la seguridad y las relaciones internacionales. La vigencia de los acuerdos y su desarrollo futuro dependerá de la correlación de fuerzas entre los distintos actores somalíes y sus aliados externos, en un contexto de creciente complejidad regional.