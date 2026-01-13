Agencias

Microsoft Lens desaparecerá finalmente el 9 de febrero

La aplicación para escanear documentos con el móvil Microsoft Lens desaparecerá finalmente el próximo 9 de febrero, cuando será retirada de las tiendas digitales App store y Google Play Store.

La firma tecnológica ha puesto fecha definitiva al fin del soporte de Microsoft Lens, que se hará efectivo el próximo 9 de febrero, después de que inicialmente se anunciara para el 15 de noviembre del año pasado.

El proceso con el que Microsoft retirará la aplicación de los dispositivos iOS y Android comenzó el pasado 9 de enero, aunque los usuarios que ya la tienen instalada todavía tendrán de plazo hasta el 9 de marzo para escanear sus documentos con ella.

"Después de esa fecha, no podrá crear nuevos escaneos, pero podrá acceder a sus escaneos anteriores si la aplicación permanece instalada en su dispositivo", ha advertido en una actualización compartida en su página de Soporte.

Microsoft Lens, que reúne más de 50 millones de descargas, es una herramienta de productividad que permite digitalizar documentos físicos en archivos PDF, Word, PowerPoint y Excel y guardarlos en OneNote, OneDrive o en el propio 'smartphone'.

Con el fin del soporte, el 9 de febrero Microsoft Lens desaparecerá de App store y Google Play Store. Como alternativa, Microsoft recomienda utilizar las capacidades de escaneo de One Drive a través de la aplicación móvil de este servicio.

