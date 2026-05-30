Catar alerta de que una crisis como la de Ormuz podría ocurrir en cualquier región

Singapur, 30 may (EFE).- El vice primer ministro y titular de Defensa de Catar, Saoud bin Abdulrahman Al Thani, alertó este sábado en el principal foro de seguridad y defensa de Asia, el Diálogo Shangri-La, de que una crisis como la derivada del bloqueo del estrecho de Ormuz podría ocurrir en cualquier región si las rutas navegables se convierten en herramienta de presión política.

"Catar rechaza firmemente el uso de las vías navegables internacionales como herramienta de presión política. Si permitimos que se consolide un precedente así, lo que hemos visto en el estrecho de Ormuz podría ocurrir también en el Indopacífico o en cualquier otra región", aseveró Al Thani, que intervino en el foro de Singapur poco después del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

PUBLICIDAD

El ministro de Catar –cuyo territorio ha sufrido ataques en el marco de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, también a refinerías– subrayó la importancia de Ormuz para el comercio mundial de petróleo, gas, fertilizantes y materias primas como el helio, y defendió que su protección es una "responsabilidad internacional compartida".

La obstrucción debido a la guerra de esta estratégica vía ha desatado una crisis energética global que ha golpeado con especial severidad a muchos países de Asia, altamente dependientes de las importaciones energéticas procedentes de los países del Golfo.

"El Golfo es actualmente el punto de impacto, pero las ondas de choque se extienden mucho más allá", señaló Al Thani en este sentido.

Estados Unidos e Irán mantienen negociaciones mediadas por Pakistán –que también participa en el Shangri-La, representado por un alto cargo de las fuerzas armadas– para poner fin al conflicto y reabrir Ormuz.

Hegseth subrayó hoy que el presidente estadounidense, Donald Trump, "es paciente en la búsqueda de un gran acuerdo con Irán", después de que el mandatario mantuviera en la Casa Blanca una reunión con su equipo de seguridad para tomar una "decisión final" sobre el conflicto que concluyó sin acuerdo, según The New York Times. EFE

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)