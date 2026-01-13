Más de 6.000 personas asisten al macroevento de evangelización 'Llamados' en el Movistar Arena

Entre los aspectos destacados del macroevento de evangelización celebrado en el Movistar Arena de Madrid se encuentra la Oración de Misericordia, realizada bajo la exposición del Santísimo Sacramento. Esta práctica nunca se había llevado a cabo anteriormente en un recinto cultural de esa magnitud en España, y constituyó, según la organización, el núcleo del encuentro que reunió a más de 6.000 asistentes. Durante más de tres horas, la jornada combinó oración, alabanza, testimonios personales y actuaciones musicales en un ambiente orientado a fortalecer la vida comunitaria y ofrecer respuestas a la creciente demanda espiritual, reportó la organización del evento.

El evento, denominado ‘Llamados’, fue coordinado por la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada, ubicada en Algete, junto con Alpha España, y contó con el respaldo de la Diócesis de Alcalá de Henares. Según consigna la organización y recoge el medio, la programación integró distintos elementos como actuaciones musicales, espacios de silencio, testimonios de personas creyentes y momentos de oración en grupo. El Movistar Arena se llenó para la ocasión, mostrando una notable participación de fieles y simpatizantes.

La inauguración del evento estuvo a cargo del grupo musical Hillsong España, que lideró los cantos de alabanza. Posteriormente, el grupo Salve acompañó la realización de la Oración de Misericordia. Además, la jornada fue conducida por Juan Manuel Cotelo y Olatz Elola, quienes guiaron el desarrollo de las distintas actividades, facilitando la intervención de numerosos invitados.

Entre los participantes se encontraba el matrimonio británico Nicky y Pippa Gumbel, fundadores de la iniciativa internacional Alpha, que ofrece cursos de descubrimiento de la fe cristiana. Durante su intervención, recalcó la esperanza, la posibilidad de renovación personal y la conveniencia de crear entornos donde las personas puedan redescubrir su vínculo espiritual sin prejuicios, según relató la organización.

El programa incluyó aportaciones de diversas personalidades, tanto del ámbito de la iglesia como del entorno laico, que compartieron experiencias relacionadas con la fe en contextos muy variados. El influencer católico René ZZ intervino con su testimonio personal, mientras que una mesa redonda protagonizada por Quique Mira y María Lorenzo, fundadores del colectivo Aute, abordó el impacto de la fe en la vida familiar, profesional y personal, según detalló la organización. El deportista olímpico Juan Matute aportó su experiencia sobre la superación de la enfermedad y el papel que desempeñó su convicción religiosa en ese proceso.

La organización del evento señaló que la Oración de Misericordia fue recibida como uno de los episodios más relevantes de la jornada. Según el párroco de Santo Domingo de la Calzada y uno de los impulsores de 'Llamados', D. José María, el encuentro se vivió con la cohesión de una familia reunida en torno a la fe. “La Oración de Misericordia ha sido el verdadero corazón del encuentro: un momento de silencio, adoración y entrega que difícilmente olvidarán quienes lo han presenciado. El ambiente ha sido el de una auténtica familia reunida en torno a la fe”, afirmó D. José María en palabras recogidas por la organización.

El sentido de comunidad y pertenencia se reflejó en las palabras de Emma de León, directora de Alpha España, quien sostuvo que el evento superó las previsiones iniciales de participación e impacto. “Ver un Movistar Arena completamente lleno, con miles de personas unidas en la oración y la alabanza, es una señal clara de que existe una profunda necesidad espiritual en nuestra sociedad”, expresó de León según recogió la organización. Añadió que este tipo de encuentros demuestran la persistencia de la fe como elemento de cohesión y que resultan necesarios nuevos espacios de encuentro, capaces de aportar apoyo, sentido y pertenencia en el escenario social contemporáneo.

La iniciativa ‘Llamados’ ha sido concebida como parte de un itinerario más largo, con vistas a la conmemoración en 2033 de los 2.000 años de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Los organizadores aseguraron al medio que el propósito de este evento pasa por impulsar una renovación espiritual colectiva cuya influencia trascienda la propia jornada. El acto se presentó como una oportunidad para que más personas, y especialmente los jóvenes, puedan acercarse a la fe sin prejuicios y encuentren en ella una fuente de sentido y esperanza.

El formato del evento combinó música en directo, testimonios personales, espacios de silencio y oración colectiva, configurando una jornada que buscó reunir a distintas generaciones y sensibilidades en torno a una propuesta espiritual común, detalló la organización a través de sus portavoces. La afluencia de más de 6.000 personas confirmó la capacidad de convocatoria que los organizadores advertían, mostrando la respuesta de la sociedad ante iniciativas destinadas a promover el encuentro comunitario y la búsqueda de sentido espiritual.