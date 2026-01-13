Luz Arcas estrena 'Morphine' en Teatro de La Abadía, un "solísimo" de danza "repleto de muertos, espiritismo y rituales"

La propuesta de Luz Arcas se articula alrededor de una mesa que se convierte en el eje escénico y simbólico, inspirada en el objeto utilizado por su tío bisabuelo para sesiones de espiritismo, según informó la agencia Europa Press. El recuerdo de este mueble, donde su familiar intentaba comunicarse con su esposa fallecida, definió el proceso creativo de la bailarina y coreógrafa, marcando el tono y la dirección de la pieza titulada 'Morphine', que debuta este fin de semana en el Teatro de La Abadía de Madrid.

La obra, descrita por Arcas como un "solo solísimo" de danza impregnado de elementos relacionados con fallecimientos, prácticas espiritistas y tradiciones rituales andaluzas, podrá verse en la sala Juan de la Cruz del Teatro de La Abadía del viernes 15 al domingo 17 de enero. Según detalló Europa Press, 'Morphine' se presenta como una experiencia breve, caracterizada por una alta intensidad emocional, un aspecto resaltado durante la presentación del espectáculo por el director artístico del teatro, Juan Mayorga.

Según reportó Europa Press, la pieza cuenta con la colaboración audiovisual de Pedro G. Romero, también galardonado con el Premio Nacional, lo que suma una dimensión interdisciplinar al montaje. Esta intervención funciona como un punto de encuentro entre caminos originalmente alejados que, tal como expresó Arcas en la rueda de prensa, confluyen en su cuerpo a través de la danza.

En el escenario, 'Morphine' integra diferentes signos y legados culturales, como elementos rituales de Andalucía y el flamenco de Lebrija, representado mediante el cante de Inés Bacán, siguiendo la consignación de Europa Press. La obra incorpora referentes de la cultura religiosa popular del Mediterráneo y partes de la memoria familiar de la intérprete, enlazando esos aspectos con fragmentos tomados de la obra de Emmy Hennings, cofundadora del Cabaret Voltaire, de quien se recupera la dimensión literaria para enriquecer la propuesta.

Arcas explicó durante la presentación, citada por Europa Press, que el impulso para crear 'Morphine' provino del recuerdo de las sesiones espiritistas de su infancia y ese ambiente enrarecido, calificado por la creadora como "manchado de una cosa inexplicable", que rodea la mesa central del espectáculo. De acuerdo con su definición, la puesta en escena se sitúa en un espacio "extrañamente físico y muy concreto", que mantiene una relación intrínseca con el "cuerpo jondo", un concepto asociado a la profundidad expresiva y emocional.

La coreógrafa señaló, según publicó Europa Press, que en comparación con montajes anteriores, 'Morphine' desplaza la fisicalidad del cuerpo "proyectado hacia fuera, abierto a incorporar elementos externos", recurriendo a una sensibilidad ritual que se traduce en la manera en que el cuerpo se mueve y se expresa. Dentro de esa línea, la autora destacó la inclusión de ritos propios de Andalucía, como los incensarios de Loja, y resumió la esencia rítmica de la obra utilizando la imagen de un balanceo: "como una campana, una nana o un incensario".

El proyecto, según precisó Arcas y registró Europa Press, contó con una etapa previa de desarrollo de más de dos años, empezando desde una propuesta de Rafael Sánchez Paniagua y apoyándose en textos de Agustina González. El trabajo creció hacia la idea de "un sueño poético en el que se danza y se baila para dejar de ser cuerpo", estableciendo un diálogo implícito con los planteamientos filosóficos de Simone Weil sobre la desencarnación.

'Morphine', puntualizó Europa Press, prosigue la línea de otros trabajos de la artista al explorar territorios vinculados a lo doméstico, lo marginal y lo femenino, mientras revisa y pone en tensión el concepto mismo de autoría. Al respecto, Arcas indicó que la obra trasciende las fronteras del yo artístico para permitir la incorporación de experiencias y perspectivas ajenas, tanto contemporáneas como pertenecientes a la memoria colectiva y familiar.

El director de La Abadía, Juan Mayorga, agregó durante la presentación, de acuerdo a la cobertura de Europa Press, que Luz Arcas representa una de las creadoras más relevantes en el panorama escénico español. Recordó reconocimientos como el Premio Nacional de Danza en 2024 y el galardón Ojo Crítico, así como las distinciones a La Phármaco, la compañía que dirige la bailarina.

Previamente, 'Morphine' fue presentada durante el Festival de Itálica en una versión preliminar que, según Mayorga, tenía menos definido el enfoque final. La función en La Abadía supone, según enfatizó el teatro y Europa Press, su estreno absoluto, reuniendo a públicos interesados en la fusión de danza, memoria y ritualidad.

De acuerdo con los organizadores, el espectáculo no solo articula lenguaje corporal, sino también recursos musicales y literarios en busca de un sentido de trascendencia e intensidad simbólica. La inclusión de referencias como el cante flamenco de Lebrija, los rituales de Andalucía y los textos de Emmy Hennings busca ofrecer una experiencia escénica que opera a diferentes niveles de significación.