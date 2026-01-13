La Casa Blanca niega que Trump esté detrás de la investigación contra el presidente de la Reserva Federal

La Casa Blanca ha negado este lunes que el mandatario estadounidense, Donald Trump, esté detrás de la demanda contra el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que en la víspera reveló afrontar una investigación del Departamento de Justicia en lo que enmarcó como parte de "las amenazas y la presión constante" del Gobierno federal.

Así lo ha asegurado su portavoz, Karoline Leavitt, en declaraciones a la prensa, con un tajante "no", al ser preguntada sobre si Trump "ordenó" a los funcionarios del Departamento de Justicia abrir el proceso penal contra Powell.

Leavitt ha evitado responder sobre la posible influencia de las reiteradas críticas de Trump a Powell en la apertura del caso y en cambio, ha defendido que el republicano "tiene todo el derecho a criticar al presidente" de la Fed. "(Trump) tiene el derecho que le otorga la Primera Enmienda, al igual que todos ustedes", ha señalado.

Además, ha aprovechado para insistir en que "una cosa está clara (y) el presidente lo ha dejado muy claro, Jerome Powell es malo en su trabajo". "En cuanto a si Jerome Powell es un delincuente o no, esa es una respuesta que tendrá que averiguar el Departamento de Justicia, y parece que tienen intención de averiguarlo", ha agregado.

Las declaraciones de Leavitt llegan un día después de que Powell haya revelado que afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del organismo, si bien ha denunciado esta acción "sin precedentes" de Washington como parte de la "presión constante" y el intento de "intimidación" del Gobierno sobre la política monetaria.

En un vídeo difundido en la cuenta del organismo en la red social X, Powell ha subrayado su labor al frente de la Fed durante cuatro administraciones tanto del Partido Republicano como del Demócrata, en las que ha "desempeñado (sus) funciones sin temor ni favoritismos políticos".

Trump ha abogado insistentemente por bajar los tipos de interés a toda costa para reducir los costes de financiación del Gobierno federal y dinamizar la actividad del sector privado.