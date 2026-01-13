Hungría amenaza con llevar a los tribunales el acuerdo con Mercosur: "Llegaremos hasta el final"

El Gobierno de Hungría ha amenazado con llevar ante los tribunales el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur si la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, completa la firma del pacto.

"Llegaremos hasta el final. No aceptamos un acuerdo comercial UE-Mercosur", ha señalado el ministro de Agricultura húngaro, István Nagy, insistiendo en que Budapest dará este paso si Von der Leyen rubrica el acuerdo con los países del Cono Sur.

De esta forma, Nagy ha recalcado que el Ejecutivo de Viktor Orbán "siempre está del lado de los agricultores húngaros".

Esta previsto que la Unión Europea y los países de Mercosur firmen el próximo 17 de enero el histórico acuerdo en la capital de Paraguay, Asunción, a la que se desplazarán tanto Von der Leyen como el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Este acuerdo se culmina tras 26 años de negociaciones y pese al rechazo férreo de países como Francia, Hungría e Irlanda y las protestas del sector agrícola europeo.