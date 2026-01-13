Agencias

Hungría amenaza con llevar a los tribunales el acuerdo con Mercosur: "Llegaremos hasta el final"

Guardar

El Gobierno de Hungría ha amenazado con llevar ante los tribunales el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur si la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, completa la firma del pacto.

"Llegaremos hasta el final. No aceptamos un acuerdo comercial UE-Mercosur", ha señalado el ministro de Agricultura húngaro, István Nagy, insistiendo en que Budapest dará este paso si Von der Leyen rubrica el acuerdo con los países del Cono Sur.

De esta forma, Nagy ha recalcado que el Ejecutivo de Viktor Orbán "siempre está del lado de los agricultores húngaros".

Esta previsto que la Unión Europea y los países de Mercosur firmen el próximo 17 de enero el histórico acuerdo en la capital de Paraguay, Asunción, a la que se desplazarán tanto Von der Leyen como el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Este acuerdo se culmina tras 26 años de negociaciones y pese al rechazo férreo de países como Francia, Hungría e Irlanda y las protestas del sector agrícola europeo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Albares convoca al embajador de Irán en España para trasladar su "repulsa" a la represión de las protestas

José Manuel Albares exige fin de encarcelamientos arbitrarios en Irán y el restablecimiento de las libertades civiles, afirmando que “el derecho de comunicación libre es fundamental” durante su reunión con el representante diplomático de ese país en Madrid

Infobae

Albares confirma que el lunes fueron liberados otros tres españoles encarcelados en Venezuela

Tres ciudadanos liberados recientemente en cárceles venezolanas se suman a los cinco que llegaron a España la semana pasada, según anunció José Manuel Albares, quien detalló que uno permanecerá en Venezuela, mientras otros dos evaluarán si retornan

Infobae

Capgemini nombra a Laurent Perea nuevo consejero delegado en España

Con casi dos décadas de carrera en el grupo y experiencia en dirección estratégica, Laurent Perea tomará las riendas tras la salida de Luis Abad, cuya gestión destacó por consolidar el liderazgo de la firma en el sector español

Capgemini nombra a Laurent Perea

Israel asegura que está "alerta" ante "escenarios sorpresa" en relación con la oleada de protestas en Irán

Las autoridades israelíes advierten sobre posibles desarrollos inesperados relacionados con recientes manifestaciones en territorio iraní, mientras crecen las tensiones entre Teherán y Washington y Estados Unidos no descarta acciones militares en respuesta a la represión

Israel asegura que está "alerta"

Fallecen dos pacientes oncológico en el Hospital de Burgos por un error en el preparado del tratamiento

Fallecen dos pacientes oncológico en