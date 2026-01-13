Agencias

Fallecen dos pacientes oncológico en el Hospital de Burgos por un error en el preparado del tratamiento

Dos personas, pacientes de oncología en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), han fallecido a causa de un error en un tratamiento mientras lo recibían en el área de Oncología del complejo burgalés.

El error en el preparado del tratamiento ha supuesto la muerte de dos pacientes y ha afectado a otros tres, de los que uno de ellos está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Así lo ha confirmado el delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, que ha lamentado el fallecimiento de estas "dos personas", y ha indicado que se ha producido un error humano en el preparado del tratamiento que también ha afectado "a otros tres" pacientes.

Según han confirmado fuentes del HUBU, los acontecimientos ocurrieron durante las fiestas de Navidad, durante la preparación de una dosis. La propia Gerencia de Hospital asume este fallo como "propio del hospital" tras afectar a un total de cinco personas que recibían el tratamiento.

De los afectados, un se encuentra en la UCI, otro de los pacientes ya está en planta del HUBU y otro ha sido dado de alta.

Desde el HUBU ya se "ha abierto una investigación interna" y el delegado de la Junta en Burgos, aunque el asunto se está llevando desde "la Consejería de Sanidad" que ahora buscará aclarar lo que ha ocurrido.

