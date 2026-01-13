Agencias

El Rafa Nadal Academy Team by Cox confirma su equipo de Hexagon Cup con la dupla Ortega-Triay y Stupaczuk

El Rafa Nadal Academy Team by Cox, finalista de la Hexagon Cup en 2024 y 2025, volverá a luchar por estar en lo más alto del novedoso torneo por equipos, que celebrará su tercera edición del 28 de enero al 1 de febrero de 2026 en la Caja Mágica (Madrid) con la dupla femenina formada por Martita Ortega y Gemma Triay y Franco Stupaczuk como líderes.

Un año más, la pareja femenina del RNA Team estará compuesta por Martita Ortega y Gemma Triay, la única dupla capaz de ganar sus cuatro partidos en la pasada edición. En 2026, ambas volverán a ser uno de los pilares fundamentales del equipo.

Por su parte, la pareja masculina contará por tercer año con Franco Stupaczuk, que este año estará acompañado por Pablo Cardona, la gran novedad del equipo en 2026. Cardona, que se ha erigido como una de las grandes promesas del pádel mundial, se ha distinguido por su potencia, que le llevó en 2024 a lograr el récord de sumar 30 smashes ganadores en un solo partido.

En el formato Next Gen, la pareja que representará a la Rafa Nadal Academy será la conformada por Enzo Jensen y Ramiro Valenzuela. Además, Rodrigo Ovide, responsable de la metodología de la Rafa Nadal Academy, y Carlos Pozzoni volverán a dirigir desde el banquillo a un equipo que aspira a lo máximo.

Uno de los grandes alicientes de la Hexagon Cup 2026 será la sede, ya que este año la competición se celebrará en la Caja Mágica, escenario en el que Rafa Nadal ha hecho vibrar a la afición española en numerosas ocasiones y donde consiguió cuatro títulos del Mutua Madrid Open, además de firmar épicas victorias representando a España, como en la Copa Davis de 2019.

Para este año, el Rafa Nadal Academy Team contará con el patrocinio principal de Cox, multinacional española comprometida con la sostenibilidad, la innovación y la generación de impacto positivo.

La subdirectora general de la Rafa Nadal Academy, Maribel Nadal, se mostró muy feliz con la alianza: "El año pasado comenzamos una importante alianza y su incorporación como sponsor principal del equipo refuerza nuestro proyecto en la Hexagon Cup, una competición que nos encanta y a la que iremos con el espíritu de optar a lo máximo. Tenemos un equipo muy comprometido, ilusionado y motivado que ha demostrado ser capaz de rendir a un gran nivel".

Por su parte, el presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, explicó que la razón de amplificar esta sinergia es "la pasión" por asumir retos y convertirlos en "oportunidades" de mejora para nuestro entorno. "Cox, al igual que la Rafa Nadal Academy, lleva por bandera la sostenibilidad, la innovación, la transparencia, la honestidad, la superación y el talento. Seguro que juntos haremos cosas importantes en la Hexagon Cup", concluyó.

EuropaPress

