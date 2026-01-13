El precio medio del alquiler en España cerró 2025 con una subida del 16,7%, según pisos.com

El precio medio de la vivienda en alquiler en España cerró el año 2025 con una subida de casi el 16,7% en comparación con diciembre de 2024, hasta situarse en 14,21 euros por metro cuadrado, según datos de pisos.com publicados este martes.

En términos mensuales, este precio de 14,21 euros fue casi un 1% superior al de noviembre, mientras que en el conjunto del último trimestre de 2025 la revalorización superó el 3% y en la segunda mitad del año, el 6%.

Según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, "el mercado del alquiler residencial en España se ha consolidado como uno de los segmentos más tensos y dinámicos dentro del panorama inmobiliario", con subidas de precios continuadas mes a mes, sobre todo en las principales ciudades.

En su opinión, esta situación es el resultado de una interacción compleja entre escasez estructural de oferta, cambios en los patrones de demanda y la presión de segmentos alternativos de uso del parque de vivienda.

Del lado de la demanda, Font ha subrayado que "la búsqueda de una vivienda de alquiler que esté razonablemente ajustada al salario del inquilino medio y situada en la zona donde desarrolla su vida cotidiana se ha convertido en un proceso complejo, frustrante y, en muchos casos, desalentador".

"La percepción de los propietarios respecto a la rentabilidad del alquiler ha sufrido cambios. Aunque sobre el papel algunos caseros siguen obteniendo beneficios superiores a otros productos financieros, la rentabilidad real aparente ha caído si se consideran factores como los costes de mantenimiento, la fiscalidad cada vez más exigente y, en algunos casos, la morosidad o el impago", afirma Font.

MADRID, LA REGIÓN MÁS CARA PARA ALQUILAR VIVIENDA

Según el informe de pisos.com, las regiones más caras para vivir de alquiler en diciembre de 2025 fueron Madrid (21,77 euros por metro cuadrado), Baleares (18,58 euros) y Cataluña (16,39 euros), mientras que las más económicas eran La Rioja (6,21 euros), Castilla y León (6,74 euros) y Extremadura (6,79 euros).

La subida mensual más pronunciada se localizó en Navarra, con un ascenso de casi el 2,9%, mientras que la región que más elevó sus precios en tasa interanual fue el País Vasco, con un repunte del 33,6%, y el único descenso lo protagonizó Canarias (-0,78%).

Por provincias, Madrid fue la región más cara para alquilar (21,77 euros por metro cuadrado), seguida de Barcelona (18,72 euros) y Baleares (18,58 euros). En el lado opuesto, Ourense cerró la clasificación, con 4,32 euros por metro cuadrado. Otras provincias económicas fueron Ávila (4,52 euros) y Soria (4,72 euros).

En términos mensuales, A Coruña lideró los incrementos, con un alza del 3,8%, en tanto que Albacete se anotó el mayor recorte de precios (-0,4%). En tasa interanual (diciembre de 2025 sobre el mismo mes de 2024), la subida más acusada la protagonizó A Coruña (+31,7%), y la caída más intensa vino de la mano de Santa Cruz de Tenerife (-5%).