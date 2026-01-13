El hijo mayor del sah afirma tener un "plan" para liderar una transición democrática en Irán

Reza Pahlaví, el hijo mayor del último sah de Persia, Mohammad Reza Pahlaví, ha asegurado este lunes tener un "plan" para liderar una "transición democrática" en Irán que permita celebrar elecciones libres y transparentes, en medio de las protestas antigubernamentales que desde hace semanas sacuden el país centroasiático y que se han saldado con centenares de muertos y miles de detenidos.

"Me he propuesto liderar esta transición y tengo un plan para ello. Cuento con un montón de gente que nos está ayudando, abogados, juristas, expertos en economía. Así que no solo estamos hablando de un régimen que debe desaparecer, sino también de cuál es la alternativa. Y en términos de alternativa política, se trata de un proceso constitucional", ha declarado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CBS.

Pahlaví, que ha afirmado estar "respondiendo a la llamada" de sus connacionales, ha respondido así al ser preguntado por qué deberían los iraníes "confiar" en él, que lleva más de cuatro décadas en Estados Unidos y que es el hijo de un dirigente "ampliamente despreciado en Irán por su gobierno autocrático, la represión política y (...) su sumisión a Estados Unidos", según un editorial del diario 'Wall Street Journal' citado durante la retransmisión.

Así, ha prometido establecer un "gobierno provisional capaz de organizar elecciones libres para que el pueblo pueda enviar a sus representantes a una asamblea constituyente con el fin de debatir en última instancia cuál debe ser la forma definitiva que debe adoptar el futuro sistema democrático secular en Irán". "No estoy aquí para defender una república o una monarquía", ha aseverado, al tiempo que se ha presentado como un "mediador honesto con total neutralidad, asegurándome, sin embargo, de que tengamos una transición democrática completamente transparente".

Pahlaví, de 65 años, ha considerado que los iraníes quieren una "transición estable", por lo que ha destacado que "gran parte de (su) campaña" aspira a incluir "al máximo número posible de deserciones de elementos que puedan ser parte de la solución", tanto dentro de las fuerzas de seguridad como de la administración, "siempre y cuando sus manos no estén manchadas de sangre".

"En este momento soy un medio, no el destino", ha sostenido, antes de reiterar que la transición no conllevará a un gobierno "autocrático" y destacar que las generaciones más jóvenes "entienden (su) compromiso con una alternativa democrática".