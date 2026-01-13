El grupo surcoreano BTS trae a Madrid su tour mundial con dos conciertos en junio en el Riyadh Air Metropolitano

El grupo surcoreano BTS trae a España su tour mundial con dos conciertos en el estadio Riyadh Air Metropolitano el 26 y 27 de junio, según ha anunciado la banda este martes a través de su web. Las entradas para estas dos actuaciones se podrán adquirir a través de Ticketmaster a partir del próximo 24 de enero a las 14:00.

La gira se dividirá en dos ramas, la norteamericana y la europea, cuya primera parada será Madrid. De ahí se dirigirán a Bruselas, Bélgica (1 y 2 de julio); Londres, Reino Unido (6 y 7 de julio); Múnich, Alemania (11 y 12 de julio); para acabar en París, Francia (17 y 18 de julio).

Los miembros del club de fans oficial de la banda podrán aplicar hasta las 00:00 del próximo lunes día 19 para acceder a una preventa, que tendrá lugar en el caso de las entradas para el Riyadh Air Metropolitano el jueves día 22 desde las 14:00 hasta las 21:59.

BTS es uno de los grupos de K-Pop más escuchados a nivel mundial. Esta será la primera vez que vengan a España, después de que en 2020 la banda se viera obligada a posponer por el COVID-19 su tour 'Map of the Soul', que contaba con dos paradas en Barcelona.

En 2022, el grupo hizo un parón para que sus miembros puediesen cumplir con el servicio militar surcoreano. De acuerdo con 'Billboard', BTS y su sello discográfico BigHit/Hybe podrían llegar a ganar por su reunión más de 1.000 millones de dólares (unos 858 millones de euros).