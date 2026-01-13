Agencias

El grupo surcoreano BTS trae a Madrid su tour mundial con dos conciertos en junio en el Riyadh Air Metropolitano

Guardar

El grupo surcoreano BTS trae a España su tour mundial con dos conciertos en el estadio Riyadh Air Metropolitano el 26 y 27 de junio, según ha anunciado la banda este martes a través de su web. Las entradas para estas dos actuaciones se podrán adquirir a través de Ticketmaster a partir del próximo 24 de enero a las 14:00.

La gira se dividirá en dos ramas, la norteamericana y la europea, cuya primera parada será Madrid. De ahí se dirigirán a Bruselas, Bélgica (1 y 2 de julio); Londres, Reino Unido (6 y 7 de julio); Múnich, Alemania (11 y 12 de julio); para acabar en París, Francia (17 y 18 de julio).

Los miembros del club de fans oficial de la banda podrán aplicar hasta las 00:00 del próximo lunes día 19 para acceder a una preventa, que tendrá lugar en el caso de las entradas para el Riyadh Air Metropolitano el jueves día 22 desde las 14:00 hasta las 21:59.

BTS es uno de los grupos de K-Pop más escuchados a nivel mundial. Esta será la primera vez que vengan a España, después de que en 2020 la banda se viera obligada a posponer por el COVID-19 su tour 'Map of the Soul', que contaba con dos paradas en Barcelona.

En 2022, el grupo hizo un parón para que sus miembros puediesen cumplir con el servicio militar surcoreano. De acuerdo con 'Billboard', BTS y su sello discográfico BigHit/Hybe podrían llegar a ganar por su reunión más de 1.000 millones de dólares (unos 858 millones de euros).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las mujeres trans con VIH presentan peores resultados clínicos a largo plazo pese a un buen acceso inicial a la atención

Un análisis realizado en hospitales españoles demuestra, según los expertos, que este grupo enfrenta mayores dificultades para mantener la continuidad del seguimiento y la adherencia al tratamiento, lo que agrava su vulnerabilidad frente al virus y sus complicaciones

Infobae

UNICEF alerta del asesinato de un centenar de niños en Gaza desde octubre a pesar del alto el fuego

Casi un centenar de menores han perdido la vida en la Franja desde octubre, según denunció UNICEF, que señala que la violencia persiste pese a la tregua y advierte de que el número real de víctimas podría ser mayor

UNICEF alerta del asesinato de

Ya sabemos la fecha en la que llegará a las librerías la nueva novela de Elísabet Benavent, 'Una niña buena'

La reconocida autora anuncia su siguiente título, disponible simultáneamente en varios idiomas el 14 de abril, una propuesta literaria que explora la superación personal y promete convertirse en el próximo fenómeno de ventas gracias a una historia inspiradora

Ya sabemos la fecha en

Fiscales de Corea del Sur piden la pena de muerte para el expresidente Yoon por la ley marcial

El proceso judicial por el decreto de la ley marcial sitúa a Yoon Suk Yeol ante la posibilidad de la máxima condena, mientras fiscales lo acusan de utilizar fuerzas militares para interrumpir el funcionamiento del Parlamento y socavar instituciones democráticas

Fiscales de Corea del Sur

El Banco Mundial prevé que la región de América Latina y el Caribe crezca un 2,3% en 2026 y un 2,6% en 2027

El Banco Mundial prevé que