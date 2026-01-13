El Gobierno del Principado traslada un mensaje de apoyo y compromiso a la comunidad asturiana en Venezuela

La vicepresidenta del Gobieno del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha celebrado este martes un encuentro telemático con asturianos residentes en Caracas con el objetivo de conocer de primera mano su situación actual y trasladarles el apoyo y el compromiso del Gobierno de Asturias ante la situación de Venezuela.

Durante la reunión, Llamedo ha reiterado que Asturias no se olvida de quienes viven fuera y mantiene una atención constante a la situación de su colectividad en el exterior.

La vicepresidenta ha destacado, además, el contacto permanente que el Gobierno del Principado mantiene con la colectividad asturiana en Venezuela a través del Centro Asturiano de Caracas y de la Fundación Centro Asturiano de Caracas.

"Son nuestros ojos sobre el terreno y un apoyo fundamental para detectar situaciones de necesidad, demandas de apoyo social o posibles actuaciones institucionales", ha valorado. El Principado ha destinado cerca de 700.000 euros en ayudas en esta legislatura a emigrantes asturianos residentes en Venezuela. Solo en 2025, un centenar de personas en situación de especial vulnerabilidad recibieron apoyo económico, según han informado desde el Gobierno.

En el encuentro celebrado esta tarde han participado también la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano, y la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso.