Agencias

El Gobierno del Principado traslada un mensaje de apoyo y compromiso a la comunidad asturiana en Venezuela

Guardar

La vicepresidenta del Gobieno del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha celebrado este martes un encuentro telemático con asturianos residentes en Caracas con el objetivo de conocer de primera mano su situación actual y trasladarles el apoyo y el compromiso del Gobierno de Asturias ante la situación de Venezuela.

Durante la reunión, Llamedo ha reiterado que Asturias no se olvida de quienes viven fuera y mantiene una atención constante a la situación de su colectividad en el exterior.

La vicepresidenta ha destacado, además, el contacto permanente que el Gobierno del Principado mantiene con la colectividad asturiana en Venezuela a través del Centro Asturiano de Caracas y de la Fundación Centro Asturiano de Caracas.

"Son nuestros ojos sobre el terreno y un apoyo fundamental para detectar situaciones de necesidad, demandas de apoyo social o posibles actuaciones institucionales", ha valorado. El Principado ha destinado cerca de 700.000 euros en ayudas en esta legislatura a emigrantes asturianos residentes en Venezuela. Solo en 2025, un centenar de personas en situación de especial vulnerabilidad recibieron apoyo económico, según han informado desde el Gobierno.

En el encuentro celebrado esta tarde han participado también la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano, y la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las mujeres trans con VIH presentan peores resultados clínicos a largo plazo pese a un buen acceso inicial a la atención

Un análisis realizado en hospitales españoles demuestra, según los expertos, que este grupo enfrenta mayores dificultades para mantener la continuidad del seguimiento y la adherencia al tratamiento, lo que agrava su vulnerabilidad frente al virus y sus complicaciones

Infobae

UNICEF alerta del asesinato de un centenar de niños en Gaza desde octubre a pesar del alto el fuego

Casi un centenar de menores han perdido la vida en la Franja desde octubre, según denunció UNICEF, que señala que la violencia persiste pese a la tregua y advierte de que el número real de víctimas podría ser mayor

UNICEF alerta del asesinato de

Ya sabemos la fecha en la que llegará a las librerías la nueva novela de Elísabet Benavent, 'Una niña buena'

La reconocida autora anuncia su siguiente título, disponible simultáneamente en varios idiomas el 14 de abril, una propuesta literaria que explora la superación personal y promete convertirse en el próximo fenómeno de ventas gracias a una historia inspiradora

Ya sabemos la fecha en

Fiscales de Corea del Sur piden la pena de muerte para el expresidente Yoon por la ley marcial

El proceso judicial por el decreto de la ley marcial sitúa a Yoon Suk Yeol ante la posibilidad de la máxima condena, mientras fiscales lo acusan de utilizar fuerzas militares para interrumpir el funcionamiento del Parlamento y socavar instituciones democráticas

Fiscales de Corea del Sur

El Banco Mundial prevé que la región de América Latina y el Caribe crezca un 2,3% en 2026 y un 2,6% en 2027

El Banco Mundial prevé que