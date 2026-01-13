El CNIO plantea dos nuevos programas científicos basados en IA y computación para acelerar el conocimiento sobre cáncer

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) destinará una parte importante de los recursos del Programa de Terapias Experimentales hacia áreas consideradas prioritarias, como la genómica avanzada, la biología computacional y las plataformas tecnológicas compartidas. Según informó el propio CNIO, esta decisión parte de una evaluación estratégica centrada en maximizar el impacto científico y optimizar el retorno institucional de los fondos adjudicados, alineándose con la misión investigadora de la entidad y con criterios de eficiencia y sostenibilidad en el uso de los recursos públicos. Esta reorientación de prioridades forma parte del nuevo Plan de Actuación 2026, documento aprobado por el Patronato del centro en diciembre y cuya publicación íntegra está prevista en la web institucional.

De acuerdo con la información facilitada por el CNIO y recogida por diferentes medios, el Plan de Actuación incorpora, como uno de sus ejes principales, la creación de dos programas científicos de nueva generación, fundamentados en inteligencia artificial y metodologías computacionales avanzadas. Estas iniciativas, denominadas Biología de Sistemas y Computacional del Cáncer y Genómica del Cáncer de Precisión y de Poblaciones, buscan potenciar la comprensión de los procesos tumorales y favorecer avances significativos en el diagnóstico, prevención y tratamiento del cáncer. El uso de herramientas de computación y análisis de datos a gran escala permitirá explorar de manera más profunda las complejidades biológicas del cáncer y generar enfoques innovadores para abordar la enfermedad.

El CNIO también ha confirmado que pondrá a disposición de los grupos de investigación un conjunto de 11 plataformas de innovación científico-tecnológica, incluyendo áreas como biobanco, genómica y proteómica. El objetivo, según detalló la institución, es potenciar la capacidad de trabajo de los equipos internos, estimular la colaboración con entidades de investigación españolas y globales y atraer nuevas fuentes de financiación externa. Estas plataformas desempeñarán un papel crucial en la integración de tecnologías clave y en la consolidación del CNIO como referente internacional en el ámbito biomédico oncológico.

La investigación clínica ocupa un lugar destacado en la nueva hoja de ruta del CNIO. El plan fortalecerá la interacción entre investigación básica y clínica, con la finalidad de que los descubrimientos científicos obtengan una traslación más ágil a la práctica médica, repercutiendo de manera directa en los pacientes y permitiendo extender los ensayos iniciales a otros tipos de tumores no cubiertos previamente. El CNIO cuenta con cinco grupos de investigación clínica, cuatro de los cuales operan en cooperación con hospitales del área de Madrid (Hospital 12 de Octubre y Hospital La Paz) y Barcelona (Hospital del Mar). Uno de los objetivos centrales es fortalecer y ampliar estas alianzas, especialmente con hospitales españoles y europeos, permitiendo así el desarrollo de proyectos multicéntricos y ampliando el acceso a la innovación terapéutica.

El desarrollo de fármacos y terapias celulares, como la inmunoterapia de nueva generación, la identificación de biomarcadores y el análisis de los mecanismos de evasión del sistema inmune y resistencia tumoral, también forman parte prioritaria del plan. Según publicó el CNIO, estas líneas de trabajo pretenden responder a los cambios experimentados por la investigación en cáncer en los últimos años, manteniendo al centro en una posición de liderazgo científico internacional y profundizando su papel en el diseño y análisis de estrategias personalizadas contra la enfermedad.

El Plan de Actuación 2026 no se limita a la parte científica, sino que incluye una actualización del modelo organizativo del centro. Esta adaptación estructural implica la integración de actividades que antes funcionaban como unidades independientes y el fortalecimiento de procesos administrativos orientados a la digitalización, la transparencia y las buenas prácticas de gobierno. Según reportó el CNIO, la modernización de la gestión pone el foco en el desarrollo y bienestar de las personas, la captación de talento, la obtención de recursos y el refuerzo de la estructura necesaria para sostener la excelencia en la investigación científica.

La institución remarcó también que estas transformaciones buscan consolidar al CNIO como un modelo en el campo de la genómica del cáncer, en línea con las principales iniciativas internacionales del sector en las que ya participa activamente. El impulso a la colaboración nacional e internacional y la incorporación a redes globales de excelencia científica figuran entre los objetivos explícitos del nuevo plan, según detalló el CNIO.

El Plan de Actuación 2026, según reflejó el CNIO, expresa el compromiso renovado del centro con la innovación responsable y la generación de conocimiento útil en la lucha contra el cáncer, priorizando actuaciones que posibiliten la llegada de avances científicos a la práctica clínica y la optimización de los recursos públicos empleados.