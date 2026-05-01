Barbón dice que si PP y Vox fueran coherentes deberían criticar también el viaje de Ayuso a México

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha criticado la falta de "coherencia" de PP y Vox por cuestionar su reciente viaje institucional a México mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, realizará un desplazamiento similar al país azteca del 3 al 12 de mayo.

A través de una publicación en sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo asturiano ha lamentado que la oposición no presente ninguna propuesta concreta para la región. "Se me hace sorprendente que se normalicen los insultos que me dirigen PP-Vox en nuestro Parlamento cada Pleno", ha lamentado.

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Barbón ha defendido la utilidad de su estancia en México, del 20 al 28 de abril, como una vía para "poner en contacto empresas y trabajar en inversiones futuras, así como estar con la gran emigración asturiana", y se ha preguntado si los grupos que le reprocharon el viaje también censurarán el de la presidenta madrileña.

Asimismo, el presidente autonómico ha contrapuesto la labor de su gabinete frente a las críticas de los partidos de la derecha al manifestar que "frente a sus insultos, nuestra acción de Gobierno" para tratar de representar a la mayoría de la ciudadanía.

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Finalmente, Adrián Barbón ha concluido su intervención reivindicando la utilidad de la política y ha subrayado que "el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud, cuando se pone al servicio de los demás".