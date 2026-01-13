El candidato liberal en elecciones de Portugal vincula al Gobierno las denuncias de acoso sexual en su contra

El candidato a la Presidencia de Portugal por Iniciativa Liberal, Joao Cotrim de Figueiredo, ha valorado este martes como "información relevante" que la mujer que le denunció en la víspera de acoso sexual trabaje para el Gobierno, adelantando que presentará una denuncia por difamación antes de que finalice la campaña.
Cotrim De Figueiredo ha advertido de que esto indica que en los órganos de soberanía del país "hay alguien que publica mentiras" y que está a la espera de contar con el visto bueno de su abogado para presentar una demanda "antes de que finalice la campaña" este sábado, un día antes de las elecciones, recoge la prensa portuguesa.
Quinto en unos sondeos que vaticinan un empate técnico entre cuatro contendientes, el candidato liberal ha asegurado que no pretende caer en "teorías de la conspiración", pero que le resulta "sospechoso" los tiempos en los que se encuadra esta "sucia maniobra política".
"Esto tiene que ver con alguna táctica política contra mi candidatura, temiendo que pueda eclipsar o excluir a alguien de la segunda vuelta", ha argumentado este martes el candidato.
Este mismo martes, una treintena de mujeres que trabajan y colaboran con él en el partido han publicado una carta de apoyo en la que niegan haber "vivido o presenciado" comportamientos "inadecuados" con el político luso.
Rechazan actitudes de acoso y defienden que en contextos de trabajo con varias mujeres del equipo, "el ambiente se mantuvo profesional y respetuoso". Este grupo mujeres incide en que "eligen hablar" porque "el silencio de quien conoce la realidad también puede ser una forma de injusticia".
DENUNCIAS POR ACOSO
Este lunes, una antigua asesora de Iniciativa Liberal denunció a través de redes sociales, en una publicación que posteriormente fue eliminada, el "desafío" que supuso trabajar con Cotrim de Figueiredo, mencionando comentarios sexuales, o las represalias hacia quienes no piensan como él.
Cotrim de Figueiredo ha reconocido que está pasando "horas difíciles" y que le está costando "mucho digerir" una situación "muy dolorosa". Con todo, ha remarcado que no piensa retirarse de la carrera electoral y ha pedido a los portugueses que "no se dejen engañar por este tipo de campañas sucias" antes de ir a votar este domingo.
La oposición ha coincidido en señalar la gravedad de estas acusaciones, mientras que Ventura ha optado por dirigir sus críticas hacia Cotrim de Figueiredo por supuestamente haber reculado en su idea de apoyarle en una segunda vuelta electoral, evitando convertir estas acusaciones de acoso en un tema de campaña.