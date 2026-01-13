El biatleta noruego Sivert Bakken es enterrado en su localidad natal

El hallazgo de Sivert Bakken en una habitación de hotel en Italia, portando una máscara empleada para el entrenamiento en altura, ha generado consternación en el ámbito del biatlón noruego y europeo. Según consignó la cadena pública noruega NRK, la causa del fallecimiento del deportista de 27 años permanece sin esclarecer, a la espera de los resultados de la autopsia que, de acuerdo con la federación noruega, podrían conocerse hacia marzo. Este martes, familiares, amigos y compañeros de equipo rindieron homenaje a Bakken en su localidad natal, Lillehammer, durante el funeral celebrado en la iglesia de Nordre Ål.

El funeral reunió a miembros destacados del equipo masculino noruego, incluidos internacionales como Sturla Laegreid, Johan-Olav Botn y Vetle Sjåstad Christiansen, reportó NRK. Diversas figuras del biatlón noruego expresaron el impacto de la pérdida tanto a nivel personal como deportivo. Christiansen, citado por la cadena pública noruega, describió la ceremonia como “un homenaje increíblemente digno” y destacó la sinceridad y la integridad de Bakken. Añadió que compartir el duelo con sus compañeros resultó fundamental para afrontar la situación: “Hará que nuestra comunidad sea aún más fuerte de lo que ya era, si es que eso es posible”, declaró Christiansen a los medios reunidos tras la ceremonia. Laegreid, actual campeón de la Copa del Mundo, afirmó que Bakken “seguirá vivo” en los corazones de sus compañeros.

Botn, quien encontró a Bakken sin vida el pasado 23 de diciembre, también formó parte de la delegación que viajó especialmente desde Alemania a Noruega para asistir a las exequias. Según informó NRK, el equipo masculino interrumpió su participación en la Copa del Mundo en Alemania para despedir personalmente a Bakken y tenía previsto regresar a territorio germano este mismo martes, con miras a reanudar su preparación para las próximas carreras en Ruhpolding.

La federación noruega, indicó la cadena pública, señaló que Bakken fue hallado con una máscara de entrenamiento para altitud, un equipamiento utilizado por los atletas para simular condiciones de baja concentración de oxígeno y favorecer la adaptación física. Aunque no hay una causa oficial de fallecimiento, la federación advirtió que los resultados definitivos de la autopsia podrían tardar varias semanas.

Por su parte, el conjunto femenino noruego no pudo viajar a Lillehammer debido a que su relevo en la Copa del Mundo está programado para este miércoles, reportó NRK. En respuesta, el equipo organizó una pequeña ceremonia en la capilla de Ruhpolding, Alemania, donde manifestaron su pesar por la muerte de su compatriota.

Bakken debutó en la Copa del Mundo de biatlón en marzo de 2022, señaló NRK, y apenas unos meses después consiguió su primera victoria en Oslo. No obstante, su carrera deportiva se vio interrumpida tras ser diagnosticado con miocarditis, una afección cardíaca que requiere controles y tratamientos específicos. La cadena noruega añadió que Bakken logró reincorporarse a las competencias en la temporada pasada, con destacados podios que evidenciaron su recuperación y nivel competitivo. Este invierno, volvió a formar parte del equipo noruego de la Copa del Mundo, logrando el quinto lugar en una prueba de esprint en Le Grand-Bornand, Francia, menos de siete días antes de su fallecimiento.

La figura de Bakken, resaltó NRK, fue recordada por compañeros y allegados como un atleta íntegro y auténtico, cuyas virtudes personales quedaron reflejadas en los discursos y muestras de cariño presentadas durante el sepelio. El ambiente de la ceremonia, marcado por la emotividad, evidenció el impacto profundo que su pérdida genera en el deporte noruego.

La federación noruega reiteró que sólo podrán ofrecer información definitiva una vez que los exámenes médicos posteriores al fallecimiento estén concluidos. Bakken tenía 27 años y había construido una carrera que, según analizó la cadena pública, inspiró a numerosos deportistas jóvenes en Noruega y el circuito internacional de biatlón.