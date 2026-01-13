El Banco Mundial mejora sus pronósticos de crecimiento global para 2026 y 2027

La economía global está demostrando ser "más resiliente de lo previsto", a pesar de las persistentes tensiones comerciales y la incertidumbre política, según destaca el Banco Mundial, que ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento para este año y el siguiente, hasta el 2,6% y el 2,7%, respectivamente, tras mejorar sustancialmente su pronóstico para el presente ejercicio para Estados Unidos y China.

Las nuevas proyecciones del Banco Mundial, si bien implican una ligera desaceleración este año respecto del ritmo de expansión del 2,7% en 2025, suponen una mejora de dos décimas en comparación con la previsión del pasado mes de junio para 2026, mientras que el pronóstico para 2027 supone una revisión al alza de una décima.

En concreto, la institución internacional ha revisado sustancialmente al alza sus previsiones para Estados Unidos y ahora anticipa una expansión del 2,2% en 2026, frente al anterior 1,6%, mientras que mantiene en el 1,9% la previsión para 2027.

En el caso de la zona euro, la mejora de previsiones es menos intensa, con una estimación de crecimiento del 0,9% este año, una décima más que lo previsto en junio, y de dos décimas para el próximo año, hasta el 1,2%.

En ambos casos, el crecimiento estimado por el Banco Mundial para 2025 ha sido siete décimas superior a lo proyectado previamente por la institución, con una expansión del 1,4% para la eurozona y del 2,1% para EEUU.

De este modo, el crecimiento proyectado para las economías avanzadas será del 1,6% para 2026 y 2027, mejorando en dos décimas la anterior proyección para este año y en una la del ejercicio siguiente. Para las economías en desarrollo, el Banco Mundial espera un crecimiento promedio del 4% este año, frente al 3,8% de junio, y del 4,1% en 2027, frente al 3,9%.

Para China, la entidad ha mejorado en cuatro décimas su previsión para este año, hasta el 4,4%, y en otras tres décimas la de 2027, hasta el 4,3%, mientras que mantiene el pronóstico para India del 6,5% en 2026 y recorta una décima la previsión de 2027, hasta el 6,6%.

Si bien en 2025 el crecimiento se vio impulsado por un aumento del comercio en anticipación de los aranceles, con rápidos reajustes en las cadenas de suministro globales, el Banco Mundial prevé que estos impulsos se desvanezcan en 2026 a medida que el comercio y la demanda interna se moderen, aunque destaca que la mejora de las condiciones financieras mundiales y la expansión fiscal en varias grandes economías deberían ayudar a amortiguar la desaceleración.

En cuanto a la inflación mundial, se proyecta que descienda ligeramente al 2,6% en 2026, como resultado de la debilidad de los mercados laborales y la disminución de los precios de la energía.

"La resiliencia refleja un crecimiento mejor de lo esperado, especialmente en Estados Unidos, que explica aproximadamente dos tercios de la revisión al alza del pronóstico en 2026", señala el Banco Mundial, que advierte de que, "aún así, si estos pronósticos se mantienen, la década de 2020 va camino de ser la más débil para el crecimiento global desde la década de 1960".

En este sentido, advierte de que se está ampliando la brecha entre los niveles de vida en el mundo, ya que, a finales de 2025, casi todas las economías avanzadas disfrutaban de ingresos per cápita superiores a sus niveles de 2019, mientras que aproximadamente una de cada cuatro economías en desarrollo tenía ingresos per cápita más bajos.

"Con cada año que pasa, la economía mundial se ha vuelto menos capaz de generar crecimiento y aparentemente más resiliente a la incertidumbre política", ha indicado Indermit Gill, economista jefe y vicepresidente sénior de Economía del Desarrollo del Grupo Banco Mundial, para quien el dinamismo y la resiliencia económicos no pueden divergir por mucho tiempo sin fracturar las finanzas públicas y los mercados crediticios.

"En los próximos años, se prevé que la economía mundial crezca a un ritmo menor que en la convulsa década de 1990, a la vez que acumula niveles récord de deuda pública y privada. Para evitar el estancamiento y el desempleo, los gobiernos de las economías emergentes y avanzadas deben liberalizar enérgicamente la inversión y el comercio privados, controlar el consumo público e invertir en nuevas tecnologías y educación", ha recomendado.