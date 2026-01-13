Agencias

Detenido un hombre en Palma por la muerte de su pareja hace casi un año

Guardar

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre como supuesto autor de la muerte de su pareja sentimiental, ocurrida en febrero de 2025, hace ahora casi un año.

El arresto tuvo lugar este lunes, once meses después de la muerte de la mujer, que entonces se consideró que había sido por causas naturales, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

La hipótesis que se barajó entonces que la mujer, de unos 30 años, hubiera fallecido debido a una intoxicación, según han detallado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas.

No obstante, los resultados de la autopsia arrojaron que la muerte, ocurrida en su domicilio, podría haber sido provocada por la acción de otra persona.

Los agentes del Grupo de Homicidios abrieron una investigación y el lunes finalmente dieron con el sospechoso, la pareja sentimental de la víctima, quien fue arrestado como supuesto autor de un delito de homicidio.

El hombre, de unos 40 años, se encuentra en comisaría a la espera de ser puesto a disposición de la autoridad judicial. No está previsto que lo haga a lo largo de la jornada de este martes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Zelenski reclama "nuevos paquetes de asistencia" a Ucrania tras la última oleada de ataques de Rusia

Tras recientes bombardeos rusos que dejaron víctimas en Jérkov y daños en infraestructuras críticas, el líder ucraniano urgió al mundo a reforzar el abastecimiento de recursos defensivos, subrayando la importancia de acelerar la ayuda internacional durante el invierno

Zelenski reclama "nuevos paquetes de

Julio Iglesias, acusado de agresión sexual por dos exempleadas del servicio doméstico

Las declarantes revelan episodios de abusos físicos y sicológicos en residencias de República Dominicana y Bahamas, donde relatan manipulación, amenazas y vejaciones, según una extensa investigación que recoge pruebas médicas, mensajes, fotografías y testimonios consistentes

Julio Iglesias, acusado de agresión

Semilla y Belarra anima a participar "de forma cívica y responsable" en las protestas por el acuerdo con Mercosur

Integrantes de Semilla y Belarra respaldaron la movilización contra el pacto entre la Unión Europea y Mercosur, pidiendo a todos los integrantes del sector agrícola y ganadero sumarse al acto convocado en Irun por el futuro de las explotaciones rurales

Infobae

Almonte levanta acta notarial para "evidenciar" daños del temporal en las zonas con menos arena de Matalascañas

Almonte levanta acta notarial para

AMP.Tebas: "Qué casualidad que cuando el Barça deja la Superliga vuelve el ataque furibundo judicial del Madrid"

AMP.Tebas: "Qué casualidad que cuando